В России разблокировали музыкальный портал Last.fm

Музыкальный портал Last.fm снова доступен на территории России, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

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В сообщении говорится, что ограничительные меры были сняты после удаления с ресурса запрещённой информации.

«Блокировка снята, портал Last.fm и мобильные приложения вновь доступны для российских пользователей», - указали в пресс-службе.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что доступ к сайту американского музыкального сервиса Last.fm был ограничен из-за распространения недостоверной информации, в том числе фейков о российской армии, сообщает НСН.

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ФОТО: скриншот
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