Роскомнадзор объяснил блокировку сервиса Last.fm

Доступ к сайту американского музыкального сервиса Last.fm был ограничен из-за распространения недостоверной информации, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.

Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке данных пользователей «СберСпасибо»

В ведомстве указали, что ограничение было введено, в том числе, за наличие фейков о российской армии.

Отмечается, что администрации сервиса было направлено три требования о необходимости удаления материалов, однако все они были проигнорированы.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что случаев прекращения работы СМИ из-за распространения недостоверной информации о спецоперации на Украине не зафиксировано, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ИнтернетБлокировка СайтовФейкРоскомнадзор
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры