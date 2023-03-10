Роскомнадзор объяснил блокировку сервиса Last.fm
Доступ к сайту американского музыкального сервиса Last.fm был ограничен из-за распространения недостоверной информации, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.
В ведомстве указали, что ограничение было введено, в том числе, за наличие фейков о российской армии.
Отмечается, что администрации сервиса было направлено три требования о необходимости удаления материалов, однако все они были проигнорированы.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что случаев прекращения работы СМИ из-за распространения недостоверной информации о спецоперации на Украине не зафиксировано, сообщает RT.
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