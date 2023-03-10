Роскомнадзор объяснил блокировку сервиса Last.fm

В ведомстве указали, что ограничение было введено, в том числе, за наличие фейков о российской армии.

Отмечается, что администрации сервиса было направлено три требования о необходимости удаления материалов, однако все они были проигнорированы.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что случаев прекращения работы СМИ из-за распространения недостоверной информации о спецоперации на Украине не зафиксировано, сообщает RT.

