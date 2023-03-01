Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Shutterstock из-за «деструктивных материалов»
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту фотобанка Shutterstock из-за размещения деструктивных материалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как отметили в Роскомнадзоре, ограничение доступа было выполнено на основании решения Роспотребнадзора.
«На сайте неоднократно размещались деструктивные материалы, в том числе суицидальный и пронаркотический контент», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее Роскомнадзор запретил ряду российских компаний использовать иностранные мессенджеры при оказании услуг.
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