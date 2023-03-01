Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Shutterstock из-за «деструктивных материалов»

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту фотобанка Shutterstock из-за размещения деструктивных материалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Как отметили в Роскомнадзоре, ограничение доступа было выполнено на основании решения Роспотребнадзора.

«На сайте неоднократно размещались деструктивные материалы, в том числе суицидальный и пронаркотический контент», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор запретил ряду российских компаний использовать иностранные мессенджеры при оказании услуг.


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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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