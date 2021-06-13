В России растет заболеваемость коронавирусом - 14 723 новых инфицированных

«За последние сутки в России выявлено 14 723 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает оперштаб.

Ещё 357 россиян за минувшие сутки скончались от коронавирусной инфекции. Всего от COVID-19 погибли 126 430 человек.

За сутки выздоровели от коронавируса и выписаны из больниц 9 166 пациентов. За все время пандемии заболевания от COVID-19 излечились 4 801 335 человек.

Напомним, в Москве продлены нерабочие дни – с 12 по 20 июня на фоне роста заболеваемости коронавируса. Одновременно директор центра Гамалеи Александр Гинцбург призвал власти подталкивать россиян к вакцинации.

