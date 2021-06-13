В России растет заболеваемость коронавирусом - 14 723 новых инфицированных

В России за сутки зафиксировали 14 723 новых случая заражения COVID-19. Накануне был установлен максисальный прирост заболеваемости по сравнению с началом 2021 года. Общее количество зарегистрированных фактов заболевания составляет 5 208 687, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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«За последние сутки в России выявлено 14 723 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает оперштаб.

Ещё 357 россиян за минувшие сутки скончались от коронавирусной инфекции. Всего от COVID-19 погибли 126 430 человек.

За сутки выздоровели от коронавируса и выписаны из больниц 9 166 пациентов. За все время пандемии заболевания от COVID-19 излечились 4 801 335 человек.

Напомним, в Москве продлены нерабочие дни – с 12 по 20 июня на фоне роста заболеваемости коронавируса. Одновременно директор центра Гамалеи Александр Гинцбург призвал власти подталкивать россиян к вакцинации.

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ФОТО: pixabay.com
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