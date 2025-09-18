Молодежь в село не хочет: Почему расширяют условия программы «Земский учитель»
Государство упрощает участие в проектах для учителей, поскольку в отрасли не хватает людей, заявил НСН Дмитрий Казаков.
Расширение условий программ «Земский учитель» и «Земский тренер» свидетельствует о том, что дефицит учителей в сельской местности все еще остается заметным, рассказал НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.
Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров расширить возможности для участия в программах «Земский учитель» и «Земский тренер». Глава государства предложил убрать возрастной порог в 55 лет, а в некоторых регионах и в 45-50 лет. Об этом сообщалось в перечне поручений по итогам совещания с правительством. Программы подразумевают переезд специалистов на постоянную работу в сельскую местность в обмен на денежную выплату в размере 1-2 миллионов рублей.
Казаков отметил, что расширение показывает, что пока нашлось не так много желающих воспользоваться переездом в деревню.
«Я думаю, что цель — уменьшить тот дефицит кадров, который существует в школах. Видимо, молодежь не особо идет на эти программы, поэтому решили их расширить и на возрастных. Педагогов не хватает, а связано это с тем, что условия труда очень тяжелые, зарплата низкая, поэтому надо привлечь хоть кого-нибудь. Кроме этих программ сейчас появились законы, по которым в школе может работать любой студент любого вуза, начиная с третьего курса. Все учителя стараются перебраться в крупные города, где есть возможность подрабатывать и перспективы для детей, либо туда, где зарплата может быть по каким-то причинам выше, а "Земский учитель" этого может и не дать», — указал он.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий ответил НСН, сколько учителей требуется России.
