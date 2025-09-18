Расширение условий программ «Земский учитель» и «Земский тренер» свидетельствует о том, что дефицит учителей в сельской местности все еще остается заметным, рассказал НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.



Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров расширить возможности для участия в программах «Земский учитель» и «Земский тренер». Глава государства предложил убрать возрастной порог в 55 лет, а в некоторых регионах и в 45-50 лет. Об этом сообщалось в перечне поручений по итогам совещания с правительством. Программы подразумевают переезд специалистов на постоянную работу в сельскую местность в обмен на денежную выплату в размере 1-2 миллионов рублей.

Казаков отметил, что расширение показывает, что пока нашлось не так много желающих воспользоваться переездом в деревню.