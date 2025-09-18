В Госдуме предрекли недовольство россиян из-за отсрочки сроков строительства
Отсрочка сроков строительства жилья может стать причиной недовольства российян, особенно взявших ипотеку. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по строительству Александр Аксененко.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее сообщил, что застройщикам, в качестве антикризисной меры, разрешили переносить сроки ввода жилья в эксплуатацию, пишет RT.
Комментируя это решение, Аксененко указал, что определенные риски в этой связи всё же могут существовать, однако важнее всего тот факт, что даже при переносе сроков строительство жилья будет продолжаться.
Депутат подчеркнул, что «полная остановка строительства и полное банкротство предприятий» ещё более губительны.
«Речь не о заморозке строительных работ, не об их остановке... А потенциальное банкротство застройщиков обозначало бы неоконченные проекты по всей стране», - заключил Аксененко.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала «Радиоточке НСН», что правительство оценило ситуацию на рынке жилья и готовит ряд проектов, чтобы стимулировать ипотечное кредитование.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предрекли недовольство россиян из-за отсрочки сроков строительства
- Молодежь в село не хочет: Почему расширяют условия программы «Земский учитель»
- «Сталкивается каждый третий»: В России заявили об эпидемии наркомании
- Главреда Baza Трифонова отпустили под домашний арест
- «И Маяковского, и Хоя!»: Сергей Жуков одобрил Кологривого на роль солиста группы «Сектор Газа»
- «Это наша смена»: Путин призвал выдвигать участников СВО на руководящие посты
- В России все больше женщин планируют первую беременность после 45 лет
- Тайны Матроскина: Сценарист рассказал о сложностях работы с «Союзмультфильмом»
- Лавров: Евросоюз не хочет урегулирования на Украине
- Россиянам назвали плюсы и минусы употребления вина на работе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru