В Госдуме предрекли недовольство россиян из-за отсрочки сроков строительства

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее сообщил, что застройщикам, в качестве антикризисной меры, разрешили переносить сроки ввода жилья в эксплуатацию, пишет RT.

Комментируя это решение, Аксененко указал, что определенные риски в этой связи всё же могут существовать, однако важнее всего тот факт, что даже при переносе сроков строительство жилья будет продолжаться.

Депутат подчеркнул, что «полная остановка строительства и полное банкротство предприятий» ещё более губительны.

«Речь не о заморозке строительных работ, не об их остановке... А потенциальное банкротство застройщиков обозначало бы неоконченные проекты по всей стране», - заключил Аксененко.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала «Радиоточке НСН», что правительство оценило ситуацию на рынке жилья и готовит ряд проектов, чтобы стимулировать ипотечное кредитование.

