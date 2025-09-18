Главреда Baza Трифонова отпустили под домашний арест

Главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова выпустили из СИЗО. Как сообщает ТАСС, соответствующее решение принял Замоскворецкий суд Москвы.

Меркачева сочла арест главреда Baza попыткой давления следствия

Отмечается, что журналисту, обвиняемому в даче взяток группой лиц сотрудникам полиции, изменили меру пресечения, пишет RT. Трифонова перевели под домашний арест до 20 октября.

Также из СИЗО выпустили продюсера Baza Татьяну Лукьянову, которая является фигуранткой данного уголовного дела. Как и Трифонову, ей был назначен домашний арест.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы арестовал троих сотрудников полиции, обвиняемых в передаче служебной информации Telegram-каналу Baza за денежное вознаграждение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
