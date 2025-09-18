«Наркомания уже не диагноз и не болезнь, а часть культуры, к сожалению. Я делаю такой вывод после общения с участниками Всероссийского антинаркотического лагеря, который мы недавно провели – съехались 500 человек в возрасте от 18 до 40 лет. Говорить, где наркомании больше или меньше, наверное, не имеет смысла. Дело в том, что сейчас каждый третий молодой человек сталкивается с синтетическими веществами, которые очень доступны. Профилактики на сегодня в нашей стране, к сожалению, нет. Молодежь растет на собственном жизненном опыте. У кого-то получается отойти от этого после пробы, а у кого-то не получается, но пробуют почти уже все. Если раньше, скажем, была опиумная наркомания, и не каждый подросток готов был взять шприц в руки, то сейчас покурить и понюхать может любой. Поверьте, если сейчас обратить внимание на проблему в Москве или Петербурге, рост будет намного больше», - отметил собеседник НСН.

Лушников также объяснил, почему наркомания сильно помолодела.

«Наркотики стали в разы доступнее. Раньше, чтобы их достать, нужно было знать барыгу, наркоманов. А сейчас ты можешь просто сидеть дома, играть в компьютер, попасть на рекламу даркнета и тебе привезут вещество домой. После знакомства с ним, например, ты сможешь проводить сутки в игре, при этом не понимая, что становишься зависимым. Другая культура, другой маркетинг, который стал намного более изощрённым и профессиональным по сравнению с 2000-ми годами», - пояснил эксперт.