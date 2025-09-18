«Сталкивается каждый третий»: В России заявили об эпидемии наркомании
Доступность «синтетики» обострила проблему наркомании среди молодежи, заявил НСН представитель программ drug-free в ООН Лушников
Официальный подсчет случаев наркомании в современных условиях не имеет практического смысла, поскольку почти каждый молодой человек может столкнуться с этой проблемой. Об этом в комментарии НСН заявил представитель программ профилактики и социальной реабилитации России в ООН Никита Лушников.
Минздрав обнародовал данные, согласно которым, Хабаровский край занял первое место в рейтинге российских регионов по впервые установленному диагнозу «наркомания». Как сообщает РИА Новости, его поставили 19,6 жителям на 100 тысяч населения. Второе место заняла Новосибирская область, третье — Свердловская. В хабаровском Минздраве объяснили показатель не увеличением заболеваемости, а ростом сознательности – люди впервые обратились за наркологической помощью и получили ее.
«Наркомания уже не диагноз и не болезнь, а часть культуры, к сожалению. Я делаю такой вывод после общения с участниками Всероссийского антинаркотического лагеря, который мы недавно провели – съехались 500 человек в возрасте от 18 до 40 лет. Говорить, где наркомании больше или меньше, наверное, не имеет смысла. Дело в том, что сейчас каждый третий молодой человек сталкивается с синтетическими веществами, которые очень доступны. Профилактики на сегодня в нашей стране, к сожалению, нет. Молодежь растет на собственном жизненном опыте. У кого-то получается отойти от этого после пробы, а у кого-то не получается, но пробуют почти уже все. Если раньше, скажем, была опиумная наркомания, и не каждый подросток готов был взять шприц в руки, то сейчас покурить и понюхать может любой. Поверьте, если сейчас обратить внимание на проблему в Москве или Петербурге, рост будет намного больше», - отметил собеседник НСН.
Лушников также объяснил, почему наркомания сильно помолодела.
«Наркотики стали в разы доступнее. Раньше, чтобы их достать, нужно было знать барыгу, наркоманов. А сейчас ты можешь просто сидеть дома, играть в компьютер, попасть на рекламу даркнета и тебе привезут вещество домой. После знакомства с ним, например, ты сможешь проводить сутки в игре, при этом не понимая, что становишься зависимым. Другая культура, другой маркетинг, который стал намного более изощрённым и профессиональным по сравнению с 2000-ми годами», - пояснил эксперт.
Никита Лушников также обратил внимание на сложности борьбы с распространением наркотиков в нынешних условиях.
«Нельзя сказать, что силовые структуры ничего не делают, они реально ведут борьбу, но делать это с виртуальными продажами, с интернетом, практически, как бороться с ветряными мельницами. Одну точку закрывают, появляются 100 новых неопределенных аккаунтов, незарегистрированных пользователей, которые рассылают эти ссылки и доставляют вещества. Исправить ситуацию можно только примером – когда стали пропагандировать у нас спорт, страна действительно переключилась на это явно. Либо нужно в понятном ключе доносить до молодежи, что наркотик разрушает. Любой опыт с веществом, это разрушительная энергия», - подчеркнул эксперт.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН выступил с призывом приравнять вейпы к наркотикам.
