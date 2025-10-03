ЦБ назвал самые популярные фразы кибермошенников

Банк России опубликовал список из десяти наиболее часто используемых кибермошенниками фраз, по которым можно распознать попытку обмана. Об этом сообщается в Telegram-канале регулятора.

В Центробанке отметили, что злоумышленники обычно представляются сотрудниками ЦБ, полиции или курьерской службы, ссылаются на «финансирование экстремистских организаций», «задекларированные средства» или «взлом аккаунта на Госуслугах». Среди других примеров — звонки о «заказном письме», предложениях удаленной работы и «неучтенных средствах на счетах».

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с рабочими чатами

В мессенджерах преступники часто начинают разговор с сообщений «Это ты на фото?», «Оплатите задолженность, штраф» или «Беспокоит директор департамента».

Регулятор подчеркнул, что при получении подобных звонков и сообщений гражданам следует немедленно прервать разговор, удалить и заблокировать контакт, чтобы не стать жертвой мошенников, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
