ЦБ назвал самые популярные фразы кибермошенников

Банк России опубликовал список из десяти наиболее часто используемых кибермошенниками фраз, по которым можно распознать попытку обмана. Об этом сообщается в Telegram-канале регулятора.

В Центробанке отметили, что злоумышленники обычно представляются сотрудниками ЦБ, полиции или курьерской службы, ссылаются на «финансирование экстремистских организаций», «задекларированные средства» или «взлом аккаунта на Госуслугах». Среди других примеров — звонки о «заказном письме», предложениях удаленной работы и «неучтенных средствах на счетах».