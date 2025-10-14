Поднимут для всех: К чему приведет потолок цен на бензин

Введение ограничений больно ударит по россиянам, так как цены на бензин только вырастут, заявила НСН Анастасия Бунина.

Появление потолка цен не затормозит их рост, а доведет стоимость литра бензина до показателей независимых заправок. Это обойдется россиянам сильно дороже, рассказала эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в разговоре с НСН.

Национальный автомобильный союз и грузоперевозчики выступили за введение максимально допустимых цен на автозаправочных станциях (АЗС). С такой инициативой НАС обратился к Федеральной антимонопольной службе. Основные претензии авторов документа заключаются в том, что в отдельных регионах стоимость выросла на 10% на несетевых АЗС. Об этом сообщили «Известия». Бунина раскритиковала эту инициативу.

В России могут установить «потолок» цен на АЗС
«Эту идею могут и поддержать, но она дурацкая. Апеллировать для принятия будут к ценам на независимых заправочных станциях, а это повлечет увеличение стоимости на вертикально интегрированных АЗС. Абсолютно на всех станциях поднимутся цены в такой ситуации. Несетевые будут зарабатывать рубль с литра, а крупные — по 10 рублей с литра. Разница происходит, поскольку независимые заправки покупают топливо на бирже или у трейдеров и зависят от цен на бирже. У вертикально интегрированных структур предприятия полного цикла, поэтому там другие цены. Мы уже наблюдали ситуацию, что у независимых АЗС они выше. Это разрыв из-за стоимости сырья на рынке и у оптовиков, а не потому, что кто-то хочет навариться», — подчеркнула она.

Ранее Бунина рассказала НСН, почему каждая пятая заправочная станция в России может закрыться.

