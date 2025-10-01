Выживет сильнейший: В России могут закрыться 20% автозаправочных станций
Биржевые цены на нефть заставляют независимые АЗС сильно увеличивать цены для конечного потребителя, заявила НСН Анастасия Бунина.
В России примерно 15-20% независимых АЗС, которых ждет закрытие или слияние из-за рекордных оптовых цен, заявила НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
Накануне автозаправочные станции в регионах стали получать предупреждения Федеральной антимонопольной комиссии из-за необоснованного роста цен, сообщают «Известия». На этом фоне кабмин РФ до 31 декабря 2025 года включительно продлил запрет на экспорт автомобильного бензина за пределы страны. Бунина уверена, что для независимых АЗС настали тяжелые времена.
«Претензии ФАС нельзя назвать обоснованными. Независимые АЗС, которые получают эти предупреждения, вынуждены покупать по цене, которая значительно выше, чем цена для вертикально интегрированных компаний. Они просто пытаются выжить и выкрутиться в этой ситуации. Они повышают цены, и вопрос ФАС понятен, но здесь все очень легко объясняется – биржевые цены очень высоки. Для независимых станций ситуация очень тяжелая, выживет сильнейший. Это все может привести к разрушению бизнеса», - предупредила она.
По ее словам, сегодня независимые АЗС предлагают невыгодные для потребителя цены.
«Сегодня независимым АЗС легче перейти во франшизу более крупных компаний, чем иметь свой бренд. В лучшем случае произойдет укрупнение бизнеса. У нас не так много таких АЗС осталось, их примерно 15-20%. Цена у них в среднем на пять рублей за литр больше. Конечно, потребители едут туда, где дешевле, в крупные бренды», - заключила собеседница НСН.
В России достаточно производства и запасов бензина, даже с учетом плановых и внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, сообщил заместитель директора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
