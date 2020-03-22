В России прогнозируют дефицит аппаратов ИВЛ из-за богатых
В России начался ажиотажный спрос на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) состоятельными россиянами. Из-за массовых закупок оборудования аппараты ИВЛ исчезают из-продажи, сообщает The Moscow Times.
Оборудования практически нет в продаже, отмечает ссылаясь на данные представителей компаний, торгующих аппаратами ИВЛ. Листы ожидания оформлены на восемь месяцев вперед. По словам одного из покупателей, стоимость оборудования составляет порядка 1,8 миллиона рублей.
Ранее нейрохирург московского Научного центра неврологии Алексей Кащеев в Facebook написал, что «сильные мира сего» ищут индивидуальные аппараты ИВЛ. Как уточняет Lenta.ru - для организации индивидуальных реанимационных комнат.
По официальным данным, в России зафиксировано 306 случае заражения коронавирусом, смертей нет.
Ранее первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН заявил, что в связи с намерением изменить условия карантина в России, речь может идти об «адекватных» мерах правительства против распространения коронавирусной инфекции нового типа COVID-19. Он также напомнил о необходимости учитывать экономические последствия вводимых ограничений.
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