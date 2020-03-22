Онищенко напомнил об экономических потерях Китая из-за ужесточения карантина
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал намерения кабмина РФ ужесточить карантин по коронавирусу в стране.
В российском правительстве рассматривают возможность ужесточить карантинные меры в связи с пандемией по COVID-19. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на источник в кабмине.
Отмечается, что динамика распространения коронавируса на территории России аналогична ходу пандемии в европейских странах. Чтобы ее остановить, необходимы более решительные карантинные мероприятия.
Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН заявил, что в связи с намерением изменить условия карантина в России, речь может идти об «адекватных» мерах правительства против распространения коронавирусной инфекции нового типа COVID-19. Он также напомнил о необходимости учитывать экономические последствия вводимых ограничений.
«Ужесточение, ослабление… Это непрофессиональная терминология. Речь идет об адекватности мер. Адекватность состоит в том, чтобы реагировать ровно так, как развивается ситуация. Так, чтобы можно было нивелировать возможные ее последствия - с одной стороны, реагировать, чтобы уменьшить их, с другой стороны, не делать того, чтобы не получить неадекватные экономические последствия. Это немаловажно.
То, что было сделано в Китае, безусловно, заслуживает внимания. Но позволю себе сказать, что 81 054 человека, заболевшие в этой стране, обошлись китайской экономике в десятки миллионов прямых потерь, исчисляемых североамериканскими денежными знаками», - напомнил эксперт.
Ранее ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН согласился с прогнозом о спаде пандемии COVID-19 в России летом. Ученый также высказал мнение, что россияне запуганы негативным информационным потоком о коронавирусе..
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Загребе произошло сильнейшее землетрясение за 140 лет
- Онищенко напомнил об экономических потерях Китая из-за ужесточения карантина
- В России возможно ужесточение карантина по COVID-19
- США – третьи в мире по количеству заболевших COVID-19
- В Башкирии ликвидировали террориста