Онищенко напомнил об экономических потерях Китая из-за ужесточения карантина

В российском правительстве рассматривают возможность ужесточить карантинные меры в связи с пандемией по COVID-19. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на источник в кабмине.

Отмечается, что динамика распространения коронавируса на территории России аналогична ходу пандемии в европейских странах. Чтобы ее остановить, необходимы более решительные карантинные мероприятия.

Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН заявил, что в связи с намерением изменить условия карантина в России, речь может идти об «адекватных» мерах правительства против распространения коронавирусной инфекции нового типа COVID-19. Он также напомнил о необходимости учитывать экономические последствия вводимых ограничений.

«Ужесточение, ослабление… Это непрофессиональная терминология. Речь идет об адекватности мер. Адекватность состоит в том, чтобы реагировать ровно так, как развивается ситуация. Так, чтобы можно было нивелировать возможные ее последствия - с одной стороны, реагировать, чтобы уменьшить их, с другой стороны, не делать того, чтобы не получить неадекватные экономические последствия. Это немаловажно.