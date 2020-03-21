Стройка инфекционной больницы идет беспрецедентно высокими темпами

Возведение инфекционного центра в Новой Москве ведется беспрецедентно высокими темпами. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.

По его словам, на работах заняты около 5 тысяч специалистов. Стройка ведется в круглосуточном режиме. Бочкарев считает, что строители совершают настоящий трудовой подвиг.

«Все сотрудники понимают ответственность и важность задачи, возложенной на них, но мы стараемся дополнительно поддерживать настрой. По моему указанию разработана серия плакатов, чуть позже мы запустим музыку на площадке. В момент, когда начнется монтаж, строителям будет очень тяжело: усталость, плюс быстрые темпы, ветер, холодно. И любой момент эмоциональной поддержки будет очень важен. От них зависят жизни людей, которые могут заболеть и оказаться здесь. Мы будем использовать все управленческие элементы мотивации. У нас очень сжатые сроки, и любой способ, который нам позволит ускорить работы, нам очень важен», – сказал Андрей Бочкарев.