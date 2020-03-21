Стройка инфекционной больницы идет беспрецедентно высокими темпами
Возведение инфекционного центра в Новой Москве ведется беспрецедентно высокими темпами. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.
По его словам, на работах заняты около 5 тысяч специалистов. Стройка ведется в круглосуточном режиме. Бочкарев считает, что строители совершают настоящий трудовой подвиг.
«Все сотрудники понимают ответственность и важность задачи, возложенной на них, но мы стараемся дополнительно поддерживать настрой. По моему указанию разработана серия плакатов, чуть позже мы запустим музыку на площадке. В момент, когда начнется монтаж, строителям будет очень тяжело: усталость, плюс быстрые темпы, ветер, холодно. И любой момент эмоциональной поддержки будет очень важен. От них зависят жизни людей, которые могут заболеть и оказаться здесь. Мы будем использовать все управленческие элементы мотивации. У нас очень сжатые сроки, и любой способ, который нам позволит ускорить работы, нам очень важен», – сказал Андрей Бочкарев.
Генеральным подрядчиком по строительству инфекционного центра стал московский холдинг «Мосинжпроект». Также на объекте заняты представители крупных московских компаний – МИСК, ДСК-1, «Крост», ПИК, сотрудники сетевых организаций.
В мэрии заявили, что многие застройщики сами предложили помощь в работе над проектом.
«Здесь задействована наша строительная элита – метростроевцы, специалисты компаний «МИП Строй N1», «Мосметрострой» и ИБТ», – подчеркнул заммэра Андрей Бочкарев.
Напомним, строительство лечебного блока из 12 корпусов началось19 марта на площадке строительства инфекционного центра в ТиНАО. В дальнейшем планируется возведение блок реанимации, который объединит 16 различных корпусов. Общая площадь инфекционного центра составит 81,3 тыс. кв. метров.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В НАО в результате падения вертолета погиб человек
- Стройка инфекционной больницы идет беспрецедентно высокими темпами
- Эксперты назвали условия победы над коронавирусом
- В Финляндии зафиксирована первая смерть от коронавируса
- Россияне могут стать участниками акция помощи #МыВместе