В России призвали ввести единую выплату для долгожителей
Возможности бюджета у всех регионов разные, поэтому внедрить единую федеральную выплату для достигших 100-летия граждан было бы правильно, заявила НСН Светлана Бессараб.
Каждый регион отмечает своих долгожителей в соответствии с культурными традициями и возможностями бюджета, однако для перешагнувших 100-летний рубеж граждан можно было бы ввести единое поощрение из федерального бюджета, рассказала НСН член комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Около 1400 человек возрастом 100 лет и более проживает в Москве. Об этом сообщает Москва 24 со ссылкой на департамент соцзащиты. В честь отмечаемого 1 октября Дня старшего поколения в городе состоялось мероприятие, где чествовали столичных долгожителей. Между тем, в России нет единых фиксированных выплат или надбавок для граждан, достигших 100-летия. Подарки, материальные поощрения и выплаты к круглым датам — это могут быть памятные медали, знаки отличия, сувениры или продуктовые наборы и т. д. — назначаются исключительно на уровне регионов. Бессараб объяснила, что это связано как с возможностями бюджета, так и особенностями культуры и традиций субъектов.
«Каждый регион гордится своими долгожителями и разрабатывает свои программы. В каждом регионе свои методы, инструменты по поддержке долгожителей. Москва — это исключительный случай, так как город многомиллионный, поэтому это сложнее. Но в регионах, как правило, каждого гражданина, которому исполняется 100 лет, поздравляет глава региона. Это может быть поздравление лично при встрече непосредственно с губернатором, либо с представителями органов исполнительной власти, но в любом случае такая встреча происходит. Каждый регион старается вручить какой-то знаковый, значимый подарок для человека, который отметил вековой юбилей. Это не выплаты, но знаковые поздравления. К медали, как правило, предусматривается какая-то выплата. Но есть разница в традициях, культурных ценностях, разница в возможностях бюджета, что как раз и формирует тот поздравительный набор, который предлагается для таких граждан», — объяснила она.
При этом она считает хорошей идеей ввести централизованные выплаты для граждан страны от 100 лет и выше.
«Мы с 80-летнего возраста увеличиваем фиксированную выплату к страховой пенсии по старости в два раза для граждан. И было бы правильно, допустим, к столетнему юбилею еще увеличивать выплаты. Почему бы и не ввести поздравительную выплату из федерального бюджета. У нас большинство регионов ставят себе целью к 2030 году добиться средней продолжительности жизни — 78 лет. И такой вклад в общую продолжительность жизни тоже должен отмечаться», — считает Бессараб.
Ранее врач‑гериатр, геронтолог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов в разговоре с НСН объяснил секрет рекордного долголетия японцев: дело не только в образе жизни и правильном питании.
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