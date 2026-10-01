С веселой песней не получится: Слава Шеин раскрыл секреты создания настоящего хита
Слава Шеин заявил НСН, что хит можно создать и за ноль рублей, если будет простой текст, красивая музыка и правильное исполнение.
Создание и запись песни сегодня стоит от 100 тысяч рублей до полумиллиона, заявил НСН поэт, автор песен нового альбома «Любовь на разрыв» Анжелики Агурбаш Слава Шеин.
«Хит – это очень сложное понятие, должны совпасть простота и легкость текста, красота музыки, а самое главное – душа и мастерство исполнителя. Я считаю, что очень много зависит от исполнения. Очень много хитов просто не «зашли», а потом им сделали аранжировку и кто-то классно исполнил. Я бы вообще хиты и стоимость не сопоставлял, это разные уровни. Хит рождается не от денег, а от многих составляющих. Многое зависит и от состояния общества, от настроения в тот или иной момент или период. Я считаю, что веселую песню практически невозможно сделать хитом. А так хит может стоить и ноль рублей, если все совпало. Но в целом создание трека сегодня стоит от 100 тысяч рублей, это с привлечением музыкантов. Стоимость может доходить до полумиллиона, это не так просто», - отметил он.
Искусственный интеллект может создавать лишь одинаковые песни без душевных текстов и красивой музыки, заявил НСН поэт, автор песен нового альбома «Любовь на разрыв» Анжелики Агурбаш Слава Шеин.
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