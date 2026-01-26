Россиянам назвали три главных фактора здорового долголетия
Продлить здоровые годы жизни помогут три фактора. Как пишет «Газета.Ru», об этом заявила член-корреспондент РАН и директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Ольга Ткачева.
По её словам, первый фактор - это физическая активность. Она должна стать источником удовольствия, так как «здоровый образ жизни возможен лишь при условии, что он приноситрадость».
Второй фактор - регулярные профилактические медобследования. Эксперт отметила, что они позволят снизить риски возрастных заболеваний. При этом важен контроль артериального давления, уровня глюкозы и холестерина - ключевых показателей, стабильность которых тесно связана с качеством жизни в пожилом возрасте.
Третьим фактором геронтолог назвала семейную поддержку, которая также оказывает заметное влияние на здоровье и процесс старения.
«Наблюдения показывают, что люди, состоящие в семье, в среднем чувствуют себя лучше и живут дольше», — заключила Ткачева.
Ранее академик РАН Александр Сергеев заявил, что за 20-ый век жизнь человека удлинилась в два раза, следующий рубеж - 120 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
