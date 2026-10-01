Системная реальность? В шоу‑бизнесе бьют тревогу из‑за организаторов-мошенников
Когда концерт отменяют, а деньги за билеты не возвращают — это не форс‑мажор, а сигнал о мошенничестве, заявили опрошенные НСН эксперты.
Рынок концертов живёт по своим правилам, и у каждой отмены должна быть понятная причина, сказал НСН советник президента компании «Артлайф», промоутер Владимир Зубицкий, подчеркнув, что организатор обязан возвращать зрителям все деньги за билеты в случае срыва выступления.
Российские артисты обвинили концертного организатора «Шоу Кэмп» в мошенничестве. По словам пострадавших, некий Владимир Казыханов срывает выступления и оставляет без денег музыкантов и зрителей. Среди них — МакSим, «Ленинград», Элджей и Гарик Сукачев. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. При этом директор МакSим Дмитрий Гугучкин в беседе с изданием «Абзац» возложил ответственность за отмену концерта певицы в Калининграде на организаторов. Зубицкий отметил, что организаторы обязаны вернуть деньги.
«Если концерт отменяется, организатор обязан обеспечить возврат стоимости билетов. Концерт отменён, а зритель ни в чём не виноват. Если организатор отказывается выплачивать деньги, это может свидетельствовать о мошеннических действиях. Также это может означать, что организатор концертов испытывает финансовые трудности. Если концерт не состоялся по вине артиста, он должен вернуть полученный гонорар. При организации концерта возникают определённые расходы, и такие мероприятия стоит страховать — так поступают добросовестные организаторы. Если же концерт сорвался из‑за "разовых организаторов", велика вероятность, что они распорядились деньгами ненадлежащим образом. В таких случаях речь может идти о мошенничестве. Концерт всегда отменяется по какой‑либо причине, и эта причина должна быть озвучена. Если выступление отменено без объяснения причин и при этом деньги за билеты не возвращаются, это действительно может быть мошеннической схемой. Людям, которые хотят вернуть билеты, следует обращаться в компетентные органы», — сказал собеседник НСН.
Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин, в свою очередь, заявил НСН, что проблема мошенничества в шоу‑бизнесе — не частный случай, а системная реальность.
«Я никогда не сталкивался с этими организаторами. Предполагаю, что в нашем бизнесе мошенники и преступники были, есть и будут всегда. Этим промышляют во всех сферах: в недвижимости, в банках, в косметологии, в психологии. По сути, мошенничество сопровождает человечество с момента его становления. Подозреваю, что этот организатор — недобросовестный человек, раз он так поступает. Каждый из нас хоть раз сталкивался с тем или иным видом мошенничества. Есть очень громкие и печальные истории, связанные с недвижимостью, например. В нашей сфере, где задействовано много людей, немало и недобросовестных участников, в том числе преступников такого формата», — добавил эксперт.
Ранее концертное агентство Say Agency выступило с заявлением о том, что «концерты YE в Санкт-Петербурге в запланированные даты состояться не смогут», подведя итог почти двухмесячным разговорам о приезде скандального американского рэпера в Россию.
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