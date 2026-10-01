«Страшно гордимся!»: Певица Агурбаш о работе над своей первой пластинкой
Анжелика Агурбаш заявила НСН, что пластинку выпустила компания «Ультра Продакшн», которая создает винил с уникальным звучанием.
Заслуженная артистка Беларуси, певица и актриса Анжелика Агурбаш в пресс-центре НСН раскрыла секреты создания ее первой виниловой пластинки «Любовь на разрыв».
«Пластинка выпущена «Ультра Продакшн» - это завод по производству виниловых пластинок. Это единственный в России завод полного цикла, находится в Москве. Это не просто красивая обложка, здесь абсолютно потрясающий звук, мощнейшее и уникальное качество звука. Со мной работали лучшие специалисты над созданием этого альбома. Олег Сашко делал все аранжировки, кроме одной, с нами также работал потрясающий музыкант Владимир Курто. Олег Сашко — это музыкальный продюсер и аранжировщик, создавший хиты для ведущих артистов российской поп-сцены, он работал над хитами «По барам», «Грустный дэнс». Своей работой мы страшно гордимся, это очень творчески выстраданная работа в хорошем смысле слова. Мы искали свой уникальный звук, это хороший поп-рок с хорошими барабанами, гитарами. На презентации у нас будут лучшие музыканты Москвы», - поделилась она.
Новый альбом «Любовь на разрыв» Анжелики Агурбаш включает в себя драматичные и личные композиции, такие как «SOS», «Я не сдаюсь», «Прижаться к губам».
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