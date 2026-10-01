В России рассказали о скрытом влиянии реактивных «Гераней» на истребители ВСУ
Украинской ПВО крайне сложно перехватывать реактивные дроны «Герань-4» и «Герань-5», развивающие скорость до 600 км/ч. Об этом «Ленте.ру» рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Он указал, что использовать для перехвата дорогие ракеты Patriot «крайне неэффективно», поэтому Украине приходится догонять и уничтожать «Герани» с помощью истребительной авиации, что повышает нагрузку на самолёты.
Кондратьев пояснил, что у истребителей есть лимит летных часов, после которых необходимо проводить техобслуживание. И так как на Украине его провести невозможно, то ВСУ приходится приходится перевозить F-16 в страны Евросоюза.
По его словам, из-за того, что регламентные работы занимают длительное время, истребители в ожидании стоят на земле, а «Герани» уничтожают украинскую военную инфраструктуру.
Ранее военкор Андрей Филатов заявил, что российские войска стали использовать для ударов по Украине систему автономной оптической навигации «Сусанин», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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