В России рассказали о скрытом влиянии реактивных «Гераней» на истребители ВСУ

Он указал, что использовать для перехвата дорогие ракеты Patriot «крайне неэффективно», поэтому Украине приходится догонять и уничтожать «Герани» с помощью истребительной авиации, что повышает нагрузку на самолёты.

Кондратьев пояснил, что у истребителей есть лимит летных часов, после которых необходимо проводить техобслуживание. И так как на Украине его провести невозможно, то ВСУ приходится приходится перевозить F-16 в страны Евросоюза.

По его словам, из-за того, что регламентные работы занимают длительное время, истребители в ожидании стоят на земле, а «Герани» уничтожают украинскую военную инфраструктуру.

Ранее военкор Андрей Филатов заявил, что российские войска стали использовать для ударов по Украине систему автономной оптической навигации «Сусанин», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

