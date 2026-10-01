Полянский рассказал, как долго будет длиться СВО

Россия будет продолжать специальную военную операцию (СВО) на Украине до тех пор, пока «партия войны» в Европе не окажется не у дел. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

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Он отметил, что СВО будет продолжаться, пока «европейские элиты не перестанут «ставить палки в колёса» усилий по достижению реального мира».

«Ну или до полного военного краха киевского режима», - добавил дипломат, добавив, что с учётом темпов продвижения российской армии вероятность данного сценария выглядит даже выше.

Ранее Полянский заявил, что Москва не пойдет на перемирие на Украине без устранения первопричин конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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