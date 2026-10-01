Полянский рассказал, как долго будет длиться СВО

Песков: Украина и Европа не стали ближе к переговорам об урегулировании конфликта

Временный поверенный в делах Венгрии Габор Гергич был вызван в МИД России

Максимальная сумма по больничному вырастет в 2027 году почти на 30 тысяч рублей

Мединский: Дисциплинарные полномочия учителя и директора в школе нуждаются в существенном расширении

Пилот легкомоторного самолёта совершил вынужденную посадку на автодороге под Ульяновском