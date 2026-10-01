Журова: НАТО всерьёз воспринимает готовность РФ применить ЯО при изоляции Калининграда

В НАТО всерьёз воспринимают готовность России применить ядерное оружие при изоляции Калининградской области. Таким мнением с «Лентой.ру» поделилась зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Посольство России в Ирландии заявило НАТО о готовности использовать ядерное оружие

По её словам, Севератлантический альянс «позволяет себе многое», становясь «наглее и наглее», поэтому Москва должна озвучивать «упреждающие какие-то вещи».

«Вопрос, что они сделают для того, чтобы мы больше не говорили им что-то такое, что им не нравится», - добавила парламентарий.

Ранее глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин призвал НАТО очень внимательно отнестись к заявлению о готовности Москвы применить ядерное оружие для защиты Калининградской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеГубернаторыРоссияГосдумаСветлана Журова

Горячие новости

Все новости

партнеры