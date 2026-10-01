Журова: НАТО всерьёз воспринимает готовность РФ применить ЯО при изоляции Калининграда
В НАТО всерьёз воспринимают готовность России применить ядерное оружие при изоляции Калининградской области. Таким мнением с «Лентой.ру» поделилась зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
По её словам, Севератлантический альянс «позволяет себе многое», становясь «наглее и наглее», поэтому Москва должна озвучивать «упреждающие какие-то вещи».
«Вопрос, что они сделают для того, чтобы мы больше не говорили им что-то такое, что им не нравится», - добавила парламентарий.
Ранее глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин призвал НАТО очень внимательно отнестись к заявлению о готовности Москвы применить ядерное оружие для защиты Калининградской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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