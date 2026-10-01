На Украине убийце экс-депутата Рады Ирины Фарион дали пожизненный срок

Вячеслав Зинченко, признанный виновным в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, был приговорён к пожизненному лишению свободы. Как пишет RT, такое решение принял суд Львова.

В зоне СВО ликвидировали зятя Ирины Фарион

Фарион была убита в июле 2024 года во Львове. По версии следствия, у 20-летнего Зинченко «возникла личная неприязнь» к женщине, связанная с её «активной позицией по защите украинского языка и культуры».

Отмечается, что мужчина отказался от последнего слова и не признал вину.

Ранее в Германии задержали мужчину, подозреваемого в причастности к убийству бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеВерховная РадаУбийствоУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры