Разговоры о возможном закрытии сервиса «Wink Музыка» объясняются тем, что он не выдержал натиска более серьезных конкурентов, в частности, «Яндекс Музыки», которая сегодня занимает первое место по охвату аудитории. Об этом НСН заявил медиаменеджер Сергей Балдин.

Совместный проект «Ростелекома» и Национальной Медиа Группы онлайн-кинотеатр Wink обсуждает закрытие сервиса «Wink Музыка», запущенного в 2024 году. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Также компанию покинул директор медиасервисов Wink Максим Петровский, бывший руководитель сервиса «МТС Музыка». Балдин предположил, что сервис «Wink Музыка» не выдержал борьбы с более мощными конкурентами.

«Это высококонкурентный рынок. До 2022 года у нас было целых девять стриминговых сервисов. С одной стороны, это давало пользователям огромные возможности для выбора, а держателей сервисов заставляло делать самые мощные шаги по поддержанию высокого качества своей работы. С другой стороны, конечно, девять сервисов для не очень большого российского рынка — это слишком много. В последнее время центральных держателей рынка было три, кроме того, на рынке работали несколько сервисов под лайт-лейблом: в частности, это сервисы от МТС и Wink. Они использовали не свои технологии. Что-то помешало им заполучить поддержку своей аудитории. Конечно, лидером по аудитории сегодня является “Яндекс Музыка”, у “Яндекса” также много других мощных и эффективных сервисов. Остальным сервисам остается только догонять их и ждать, когда они сделают что-то не так, но пока этого не произошло. Допускаю, что “Яндексу” под силу даже монополизировать рынок, достаточно посмотреть, что происходит в сфере такси», — сказал Балдин.