Задавили конкуренты: Медиаменеджер объяснил неуспех «Wink Музыки»
Важное отличие аудиосервисов от онлайн-кинотеатров в том, что в аудиоформате все релизы выходят практически одновременно, сказал НСН Сергей Балдин.
Разговоры о возможном закрытии сервиса «Wink Музыка» объясняются тем, что он не выдержал натиска более серьезных конкурентов, в частности, «Яндекс Музыки», которая сегодня занимает первое место по охвату аудитории. Об этом НСН заявил медиаменеджер Сергей Балдин.
Совместный проект «Ростелекома» и Национальной Медиа Группы онлайн-кинотеатр Wink обсуждает закрытие сервиса «Wink Музыка», запущенного в 2024 году. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Также компанию покинул директор медиасервисов Wink Максим Петровский, бывший руководитель сервиса «МТС Музыка». Балдин предположил, что сервис «Wink Музыка» не выдержал борьбы с более мощными конкурентами.
«Это высококонкурентный рынок. До 2022 года у нас было целых девять стриминговых сервисов. С одной стороны, это давало пользователям огромные возможности для выбора, а держателей сервисов заставляло делать самые мощные шаги по поддержанию высокого качества своей работы. С другой стороны, конечно, девять сервисов для не очень большого российского рынка — это слишком много. В последнее время центральных держателей рынка было три, кроме того, на рынке работали несколько сервисов под лайт-лейблом: в частности, это сервисы от МТС и Wink. Они использовали не свои технологии. Что-то помешало им заполучить поддержку своей аудитории. Конечно, лидером по аудитории сегодня является “Яндекс Музыка”, у “Яндекса” также много других мощных и эффективных сервисов. Остальным сервисам остается только догонять их и ждать, когда они сделают что-то не так, но пока этого не произошло. Допускаю, что “Яндексу” под силу даже монополизировать рынок, достаточно посмотреть, что происходит в сфере такси», — сказал Балдин.
Собеседник НСН добавил, что у всех аудиосервисов релизы выходят практически одновременно, чего нельзя сказать об онлайн-кинотеатрах.
«Онлайн-кинотеатры существенно отличаются от аудиосервисов тем, что у всех аудиосервисов в абсолютном большинстве контент одинаковый. Что же касается видеоресурсов, у них благодаря достаточно большим вложениям и особенным контрактам достаточно много эксклюзивного контента хотя бы на какой-то период времени. Музыкальные сервисы традиционно в эту игру не играют, там все релизы происходят одновременно на всех сервисах», — отметил он.
В заключение Балдин объяснил, зачем онлайн-кинотеатру был нужен свой музыкальный сервис.
«Это может быть рассмотрено как маркетинговый инструмент. Все это — элементы большой экосистемы», — указал собеседник НСН.
Ранее гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин назвал преувеличенной проблему того, что половина подписчиков онлайн-кинотеатров не пользуются этими сервисами. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Деэскалация и месть: Трамп «креативно» отстранил ряд союзников от встречи по НАТО
- Задавили конкуренты: Медиаменеджер объяснил неуспех «Wink Музыки»
- На Украине убийце экс-депутата Рады Ирины Фарион дали пожизненный срок
- «Страшно гордимся!»: Певица Агурбаш о работе над своей первой пластинкой
- Полянский рассказал, как долго будет длиться СВО
- Журова: НАТО всерьёз воспринимает готовность РФ применить ЯО при изоляции Калининграда
- Системная реальность? В шоу‑бизнесе бьют тревогу из‑за организаторов-мошенников
- В России призвали ввести единую выплату для долгожителей
- С веселой песней не получится: Слава Шеин раскрыл секреты создания настоящего хита
- В России рассказали о скрытом влиянии реактивных «Гераней» на истребители ВСУ