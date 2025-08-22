Психолог рассказала, почему женщины составляют 80% сект
Порядка 80% членов сект являются женщинами детородного возраста, из-за чего в России каждый год не рождается около 50 тысяч детей, сказала НСН Анна Баленко.
У 80% адептов сект есть либо высшее, либо среднее специальное образование, рассказала в пресс-центре НСН провокативный психолог Анна Баленко.
«Порядка 80% членов сект - женщины детородного возраста. Около 50 тысяч детей не рождаются у нас в стране по той причине, что эти женщины находятся в сектах, где либо запрещено рожать, либо состояние здоровья женщин не позволяет им это делать. Статистика говорит, что больше всего сект сосредоточено в городах-миллионниках (Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Казань, Екатеринбург, Новосибирск). Однако сейчас у секты нет никаких границ. Если люди думают, что секты - это не про них, что они никогда туда не попадут, то я их разочарую: у порядка 80% адептов сект есть либо высшее, либо среднее специальное образование. Мы не можем говорить о том, что это исключительно маргинальные люди и идиоты. Нет, с ними всё в порядке. Как правило, это люди в стрессе, а в секте им обещают любовь, похвалу, чего они не находят в окружающем мире», - сказала собеседница НСН.
Ранее глава отдела экспертиз и социогуманитарных исследований Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, религиовед Игорь Иванишко заявил в пресс-центре НСН, что в России стали пристально следить за похожими на секты организациями.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Огромный спрут»: Кто вербует российских блогеров для создания деструктивного контента
- СМИ: Лукашенко заявил, что Путин отказался ударить «Орешником» по Банковой
- Кабмин поддержал запрет продажи табака на остановках
- Экс-премьер Украины увидел нервозность в желании Трампа надавить на Россию
- Психолог рассказала, почему женщины составляют 80% сект
- Минпросвещения предложило сократить изучение английского языка в 5-7 классах
- Пик был в 90-е: В России стали пристально следить за похожими на секты организациями
- Певица Пелагея стала послом «Интервидения»
- ООН объявила состояние катастрофического голода в секторе Газа
- Отсутствие законного понятия секты объяснили судебными рисками
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru