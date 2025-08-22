Психолог рассказала, почему женщины составляют 80% сект

Порядка 80% членов сект являются женщинами детородного возраста, из-за чего в России каждый год не рождается около 50 тысяч детей, сказала НСН Анна Баленко.

У 80% адептов сект есть либо высшее, либо среднее специальное образование, рассказала в пресс-центре НСН провокативный психолог Анна Баленко.

Отсутствие законного понятия секты объяснили судебными рисками
«Порядка 80% членов сект - женщины детородного возраста. Около 50 тысяч детей не рождаются у нас в стране по той причине, что эти женщины находятся в сектах, где либо запрещено рожать, либо состояние здоровья женщин не позволяет им это делать. Статистика говорит, что больше всего сект сосредоточено в городах-миллионниках (Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Казань, Екатеринбург, Новосибирск). Однако сейчас у секты нет никаких границ. Если люди думают, что секты - это не про них, что они никогда туда не попадут, то я их разочарую: у порядка 80% адептов сект есть либо высшее, либо среднее специальное образование. Мы не можем говорить о том, что это исключительно маргинальные люди и идиоты. Нет, с ними всё в порядке. Как правило, это люди в стрессе, а в секте им обещают любовь, похвалу, чего они не находят в окружающем мире», - сказала собеседница НСН.

Ранее глава отдела экспертиз и социогуманитарных исследований Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, религиовед Игорь Иванишко заявил в пресс-центре НСН, что в России стали пристально следить за похожими на секты организациями.

ФОТО: НСН
ТЕГИ:СектаДетиСемьяРоссияне

