«Дикость!» Депутат и историк раскритиковали идею «патриотического» паспорта

Накануне депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил создать новый дизайн паспорта, включив в него иллюстрации главных исторических и культурных событий страны. По его словам, паспорт должен быть не только инструментом верификации личности, но и экскурсом в историю России, особенно для молодежи. Александр Сытин считает, что такое предложение было сделано для поднятия патриотического духа россиян.

«Это абсолютнейшая дикость и бессмысленные расходы. Тем более в свете того, что государство собирается переходить на электронные паспорта. То, что элита сейчас так заботиться о консолидации общества на основе патриотизма, как раз и свидетельствует о кризисе патриотизма. Когда патриотизм есть, о нем не надо заботиться», - сказал Сытин.