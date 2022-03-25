«Дикость!» Депутат и историк раскритиковали идею «патриотического» паспорта
В России просматривается явный кризис патриотизма, элита пытается поднять его всеми способами, заявил НСН историк Александр Сытин.
Введение новых российских паспортов с иллюстрациями из истории государства является бессмысленной тратой денег, при этом такая идея свидетельствует о том, что в России полным ходом идет кризис патриотизма, заявил историк Александр Сытин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил создать новый дизайн паспорта, включив в него иллюстрации главных исторических и культурных событий страны. По его словам, паспорт должен быть не только инструментом верификации личности, но и экскурсом в историю России, особенно для молодежи. Александр Сытин считает, что такое предложение было сделано для поднятия патриотического духа россиян.
«Это абсолютнейшая дикость и бессмысленные расходы. Тем более в свете того, что государство собирается переходить на электронные паспорта. То, что элита сейчас так заботиться о консолидации общества на основе патриотизма, как раз и свидетельствует о кризисе патриотизма. Когда патриотизм есть, о нем не надо заботиться», - сказал Сытин.
В свою очередь кинорежиссер, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» согласился с Александром Сытиным в том, что в паспорт не следует вносить изменения. При этом Герасимов подчеркнул, что существует множество других способов для поднятия патриотического духа россиян.
«Меня устраивает сегодняшний российский паспорт. Не думаю, что необходимо вносить в него какие-то изменения. Есть также много других способов поднимать патриотический дух, тем более благодаря культуре», - сказал Герасимов.
В конце 2021 года сообщалось, что в Москве, Подмосковье и Татарстане с 2023 года начнут внедрять цифровой паспорт. При этом бумажный паспорт будет аннулироваться при получении электронного.
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