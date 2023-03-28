«МВД и ФСИН не трогать»: Какие казенные учреждения нужно сократить в России
Госуслуги нельзя переводить на коммерческую основу, это чревато ростом коррупции, сказал НСН Александр Сафонов.
В России необходимо сокращать бесполезные в нынешних условиях казенные предприятия, но предоставление госуслуг населению должно оставаться прерогативой госорганов. Об этом НСН заявил проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
Ранее Минфин начал подготовку предложения по сокращению численности федеральных казенных учреждений. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на проект итогового доклада Минфина По словам Сафонова, казенные предприятия, обеспечивающие госуслуги, необходимо сохранять.
«Будет странно, если мы, например, переведем услуги МВД и ФСИН на коммерческую основу. Россиянам сложнее будет получить услуги, к тому же, усилится коррупционная составляющая. Нужно проводить аудит и сокращение казенных предприятий, создававшихся когда-то под конкретные цели, которые не были достигнуты. Но в предоставлении госуслуг населению должны быть задействованы государственные системы», — сказал он.
Ранее партия «Новые люди» внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, предлагающий ввести в стране систему ежегодной оценки работы чиновников через портал «Госуслуги».
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