«МВД и ФСИН не трогать»: Какие казенные учреждения нужно сократить в России

Ранее Минфин начал подготовку предложения по сокращению численности федеральных казенных учреждений. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на проект итогового доклада Минфина По словам Сафонова, казенные предприятия, обеспечивающие госуслуги, необходимо сохранять.

«Будет странно, если мы, например, переведем услуги МВД и ФСИН на коммерческую основу. Россиянам сложнее будет получить услуги, к тому же, усилится коррупционная составляющая. Нужно проводить аудит и сокращение казенных предприятий, создававшихся когда-то под конкретные цели, которые не были достигнуты. Но в предоставлении госуслуг населению должны быть задействованы государственные системы», — сказал он.

Ранее партия «Новые люди» внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, предлагающий ввести в стране систему ежегодной оценки работы чиновников через портал «Госуслуги».

