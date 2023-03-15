«Новые люди» предложили ввести ежегодную оценку работы чиновников
Партия «Новые люди» внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, предлагающий ввести в стране систему ежегодной оценки работы чиновников через портал «Госуслуги», сообщает пресс-служба политической организации.
Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев заявил, что у граждан должна быть возможность выразить свое отношение к власти и оценивать «работу губернаторов, мэров и депутатов без лишней бюрократии и сложностей».
Он отметил, что из-за отсутствия в стране единого механизма получения обратной связи, чиновники «работают в отрыве от реальных проблем», забывая, что «их главный работодатель — народ». По его словам, ежегодная оценка поможет властям корректировать свою работу.
«Интернет позволяет оценить эффективность управленцев в режиме реального времени. Надо делать это раз в год, чтобы держать власть в тонусе», — заключил Нечаев.
Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев заявил, что депутаты фракции «Новые люди» направят на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается запретить привлекать к административной ответственности граждан за лайки в социальных сетях, сообщает НСН.
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