«Новые люди» предложили ввести ежегодную оценку работы чиновников

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев заявил, что у граждан должна быть возможность выразить свое отношение к власти и оценивать «работу губернаторов, мэров и депутатов без лишней бюрократии и сложностей».

Он отметил, что из-за отсутствия в стране единого механизма получения обратной связи, чиновники «работают в отрыве от реальных проблем», забывая, что «их главный работодатель — народ». По его словам, ежегодная оценка поможет властям корректировать свою работу.

«Интернет позволяет оценить эффективность управленцев в режиме реального времени. Надо делать это раз в год, чтобы держать власть в тонусе», — заключил Нечаев.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев заявил, что депутаты фракции «Новые люди» направят на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается запретить привлекать к административной ответственности граждан за лайки в социальных сетях, сообщает НСН.

