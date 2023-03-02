«Пусть идут работать!»: Экс-министр труда поддержал сокращение чиновников

Сергей Калашников заявил в эфире НСН об «очень низкой эффективности» работы госслужащих и рассказал, кого должны затронуть сокращения. 

Эффективность работы чиновников в России очень низкая, штат аппарата президента, правительства, министерств, а также Госдумы и Совета Федерации необходимо сокращать, заявил экс-министр труда, заслуженный экономист Сергей Калашников в беседе с НСН.

Накануне бизнесмен Олег Дерипаска предложил сократить число чиновников и правоохранителей в России в два-три раза. По его словам, необходимо задуматься об эффективности управления, привлечь новые кадры и избавиться от «обузы для экономики», чтобы «встрепенуться и побеждать». Калашников поддержал идею сокращения чиновников и рассказал, кого это должно затронуть.

«Что касается чиновников, я согласен, вопросов нет никаких, их эффективность очень низкая. Если сравнивать даже со всем чиновничеством Советского Союза, мы увеличились в несколько раз, а сложность проблем наоборот должна снижаться в условиях рыночной экономики. Что касается правоохранителей, это вопрос политический, в нынешней ситуации это маловероятно, пустые хлопоты», - отметил он.

Чиновникам хотят увеличить расходы на командировки

По его словам, сложно проследить, какие суммы из бюджета выделяются на поддержание «увеличенного» аппарата чиновников.

«Чиновники – это все, кто входят в аппарат управления, аппарат администрации президента, аппарат правительства, штаты министерств и ведомств, аппарат Госдумы и Совета Федерации. На местах это весь аппарат областных дум и губернатора. Пусть идут работать, желательно к станку. Эти люди не пропадут. В бюджете есть статья на государственное управление, но она не отражает реальных затрат, потому что это отдельная строка в бюджетах субъектов и в консолидированный бюджет она не входит. Если по федеральному бюджету мы еще можем прикинуть, то по субъектам нет», - рассказал собеседник НСН.

Некоторые российские чиновники из-за бюрократии наносят куда более страшный вред своей стране, чем любые западные санкции. Об этом НСН ранее заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЭкономикаЧиновникиСокращение
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