«Пусть идут работать!»: Экс-министр труда поддержал сокращение чиновников

Эффективность работы чиновников в России очень низкая, штат аппарата президента, правительства, министерств, а также Госдумы и Совета Федерации необходимо сокращать, заявил экс-министр труда, заслуженный экономист Сергей Калашников в беседе с НСН.

Накануне бизнесмен Олег Дерипаска предложил сократить число чиновников и правоохранителей в России в два-три раза. По его словам, необходимо задуматься об эффективности управления, привлечь новые кадры и избавиться от «обузы для экономики», чтобы «встрепенуться и побеждать». Калашников поддержал идею сокращения чиновников и рассказал, кого это должно затронуть.

«Что касается чиновников, я согласен, вопросов нет никаких, их эффективность очень низкая. Если сравнивать даже со всем чиновничеством Советского Союза, мы увеличились в несколько раз, а сложность проблем наоборот должна снижаться в условиях рыночной экономики. Что касается правоохранителей, это вопрос политический, в нынешней ситуации это маловероятно, пустые хлопоты», - отметил он.