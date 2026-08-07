Россиянам объяснили, когда полагаются выплаты за резкое отключение света в доме
Если бытовая техника вышла из строя из-за скачков напряжения или резкого отключения электроэнергии, то у граждан есть право на возмещение ущерба. Об этом NEWS.ru заявил юрист Михаил Пирогов.
Он указал, что данная норма закреплена в статье 547 Гражданского кодекса РФ, которая «обязывает сторону, нарушившую обязательства по договору энергоснабжения, возместить причиненный вред».
По словам эксперта, также можно сослаться на статью 1095. В ней говорится, что «вред, причиненный имуществу гражданина вследствие недостатков услуги подлежит возмещению независимо от вины исполнителя».
«В пользу рядовых граждан работает и статься 14 закона «О защите прав потребителей». Она обязывает возмещать вред, причиненный имуществу потребителя из-за недостатков услуги», - отметил юрист.
Пирогов добавил, что для взыскания потребуется предоставить заявку в аварийную службу, запрос причин отключения, акт осмотра техники и заключение сервисного центра.
Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что авиапассажиры, которые столкнулись с отказом в посадке по вине перевозчика либо с задержкой рейса, вправе потребовать возмещения убытков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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