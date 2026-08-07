Предпринимателей призвали не сворачивать сотрудничество с Wildberries
Сворачивать сотрудничество с площадкой Wildberries, несмотря на сложности, не стоит. Об этом NEWS.ru заявила спикер ВШЭ и член Совета по электронной коммерции ТПП РФ Елена Соловьева.
Говоря о последствиях атак ВСУ на склады Wildberries, она указал, что главное - не терять голову. Вместо этого стоит собраться и «трезво оценить ситуацию и ресурсы, которые остались, клиентскую базу, репутацию, команду, опыт».
«Это тоже капитал, часто более устойчивый, чем кажется в моменте... нужно понимать: речь идет о крупной компании федерального масштаба. Практика показывает, что подобные моменты разрешаются, это вопрос времени», — отметила Соловьева.
Эксперт добавила, что возможности продолжать работу с площадкой сохраняются.
Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов рассказал о обсуждении налоговых отсрочек для бизнесменов, чьи товары пострадали в результате атак на склады Wildberries, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Склонить к сожительству»: Кто стоит за попытками ограничить работу таксистов-«зазывал»
- Психолог назвала главные признаки скрытой депрессии
- Сенат США одобрил масштабное ужесточение санкций против России
- Минтруд предложил расширить список получателей двух пенсий
- Знак качества для ВДНХ: Как статус ЮНЕСКО может изменить турпоток
- Навроцкий выдвинул Зеленскому ультиматум из-за бандеровских флагов
- Невыгодный избинг: Почему россияне не спешат покупать дома в Белоруссии
- СМИ: Маск отказал Киеву в использовании Starlink для ударов по РФ
- Wildberries создаст сеть хабов для хранения товаров по всей России
- Виноват Трамп? Из-за чего Netflix прикрыл американскую «Игру в кальмара»