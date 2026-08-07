Предпринимателей призвали не сворачивать сотрудничество с Wildberries

Говоря о последствиях атак ВСУ на склады Wildberries, она указал, что главное - не терять голову. Вместо этого стоит собраться и «трезво оценить ситуацию и ресурсы, которые остались, клиентскую базу, репутацию, команду, опыт».

«Это тоже капитал, часто более устойчивый, чем кажется в моменте... нужно понимать: речь идет о крупной компании федерального масштаба. Практика показывает, что подобные моменты разрешаются, это вопрос времени», — отметила Соловьева.

Эксперт добавила, что возможности продолжать работу с площадкой сохраняются.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов рассказал о обсуждении налоговых отсрочек для бизнесменов, чьи товары пострадали в результате атак на склады Wildberries, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

