Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом заявили в Кремле.

«Разговор носил конструктивный, дружеский характер и подтвердил обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии многопланового сотрудничества», - отмечается в сообщении.

Политики обсудили обстановку в зоне Персидского залива, пишет RT. Также лидеры двух стран обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины.

По данным Кремля, Путин обратил внимание на активизацию террористической деятельности Киева в отношении мирных россиян и гражданской инфраструктуры. Кроме того, глава государства выразил признательность руководству ОАЭ за содействие в российско-украинских обменах военнопленными и удерживаемыми лицами.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

