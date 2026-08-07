Роспотребнадзор разрешил открытие сезона на 105 пляжах Анапы
Роспотребнадзор разрешил открыть пляжный сезон на 105 пляжах Анапы, ещё 4 проходят экспертизу. Об этом сообщает RT.
На заседании правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС в результате крушения танкеров в Керченском проливе было отмечено, что отсыпка пострадавшых пляжных территорий завершена.
«Продолжается мониторинг акватории... За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано», - говорится в сообщении.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил «Радиоточке НСН» о росте спроса на отдых в Анапе, которую выбирают вместо Крыма и Сочи.
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