Роспотребнадзор разрешил открытие сезона на 105 пляжах Анапы

На заседании правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС в результате крушения танкеров в Керченском проливе было отмечено, что отсыпка пострадавшых пляжных территорий завершена.

«Продолжается мониторинг акватории... За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано», - говорится в сообщении.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил «Радиоточке НСН» о росте спроса на отдых в Анапе, которую выбирают вместо Крыма и Сочи.

