Телеграм: Удары по Киеву, зрада от Залужного, кризис в Сеуте
Пока Армия России методично бьет по украинским ВПК, Залужный внезапно выступил с пессимистичным для Киева заявлением.
Удары ВС РФ по Украине
Вооруженные силы России продолжают наносить масштабные удары по объектам украинской военной инфраструктуры, в том числе в Киеве.
«Мир | Перезагрузка» публикует видео:
«Позиции укронацистов принимают русский чугун. ВКС РФ отработали бомбами ФАБ-500 по головам украинских смертников. Объективный контроль красочных и точных прилетов осуществляли операторы БПЛА 2 гвардейской армии».
«Мюсли вслух» напоминают, чем завершились объявленные Зеленским «40 дней принуждения России к миру»:
«Масштабный ночной удар ВКС России по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве поставил эффектную точку в "40 днях ада", которые украинские военные преступники обещали россиянам. Кризис ПВО киевского режима в виде острой нехватки ракет-перехватчиков в очередной раз подтвердился и действительно имеет место быть. Ничего хорошего им это не сулит, но сделать они уже ничего не могут. Раз вписались за западного барина против русских, теперь будут биты, раз слов не понимают – как это отметили smm-щики Минобороны РФ. Фактическую эффективность прилетов измерять в сочных картинках киевских пожаров не будем. Если текущие серии ударов окажутся достаточно чувствительными для снабжения ВСУ, то это обязательно скажется, дайте срок».
«РАСЩЕПИЛО» напоминает о неоценимой роли наших штурмовиков:
«Пока одни ждут приказов, наши парни творят историю. На Купянском направлении штурмовики 121-го мотострелкового полка (68-я дивизия, группировка "Запад") совершили дерзкий маневр. Результат – полная зачистка блиндажа и уничтожение живой силы ВСУ. Работали чисто, жестко и без потерь среди наших. Но есть деталь, о которой молчат в сводках. По словам ребят, видевших это своими глазами, все тропы вокруг просто усыпаны телами солдат ВСУ. Командование противника категорически отказывается их эвакуировать. Бросают своих же. Вот цена их "европейских ценностей". А наши гвардейцы продолжают гнуть свою линию. С каждым метром мы приближаем победу. Купянск – это русский город. Спасибо парням за мужество и стальные нервы. Вечная память павшим, слава живым героям!»
«Всевидящее око» занимается подсчетами:
«Эффективность уничтожения целей на Украине такова, что их можно начинать считать не в штуках, а по площади. Чем и занялись в ТАСС, выяснив, что общая площадь логистических центров, уничтоженных в результате взрывов в Киеве и Киевской области в ночь на 5 августа, составляет около 300 тыс. м2. Или 30 гектар. Средняя урожайность пшеницы составляет около 30 центнеров с гектара. Таким образом, с площади уничтоженных логистических центров можно было бы собрать порядка 90 тонн пшеницы. Это мы все к тому, что лучше бы Украина и дальше процветающим сельских хозяйством на Черноземье и занималась».
«Русская Харьковская обл» пишет о проблемах украинского бизнеса:
«[Украинский политик Даниил] Гетьманцев: Государство НЕ имеет возможности компенсировать убытки бизнеса от российских обстрелов. Единственным источником возмещения на данный момент остаются будущие репарации. С репарациями будет, как с НАТО. Вначале с ними бегают розовые пони и орут, потом становится тише, потом совсем тихо, пока кто-то не выйдет и не скажет, что "мы никогда не будем в НАТО". Разочарованные пойдут репу чесать, но уже без бизнеса».
Внезапное заявление Залужного
Украинские СМИ сообщили, что бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный назвал сказками разговоры о возможности вступления Украины в НАТО, раскритиковал альянс и заявил, что Киеву понадобится много времени, чтобы достичь уровня России в сфере ВПК.
«Мейстер» считает, что радоваться нечему:
«Эти посыпания головы пеплом, разумеется, не от горькой рефлексии – в НАТО бы Украину приняли, если бы не готовность России воевать против планов альянса создать плацдарм у нее под боком. И никакая неготовность ВСУ преградой бы не стала. Сомнительно, что румыны или черногорцы в момент присоединения к блоку были более интегрированы, чем украинцы, которые со всеми сервисами и оружием НАТО знакомы не в теории, а на практике. Казалось бы, на Украине осознали невозможность вступления в НАТО, что было целью СВО, можно порадоваться. Но нет – Залужный вслед за Зеленским говорит о возможности страны состоять в формируемых европейских военных блоках. Учитывая, что они все в случае создания будут состоять из стран НАТО и создаются в условиях гибридной войны альянса с Россией, то назвать это приемлемым для Москвы вариантом нельзя».
«Книга Носовича» размышляет:
«Вникать всегда надо не в то, что человек говорит (тем более, если это политик), а в то, зачем он это говорит. В случае Залужного тут можно трактовать двояко: 1. Пока полигон для боевых испытаний еще доступен, давайте уж потестим заодно томагавки, авианосцы и ядерное оружие. Отбомбимся по России и посмотрим, как она ответит; 2. Эксперимент в полевых условиях себя исчерпал, результаты ясны, так что давайте уже закрывать полигон до будущих испытаний. Второй вариант правдоподобнее, если учесть, что говорит это Залужный, у которого рейтинг и за которым британцы, видящее в нем сохранение антироссийского режима в Киеве после Зеленского. С их стороны это был бы умный ход: использовать с одной стороны экс-главкома с репутацией мясника, которого не обвинишь в трусости и предательстве, а с другой стороны – смертельную усталость от войны украинского населения. Всем понятно, что Зеленский будет держаться за войну до последнего из своих личных, политических и коррупционных мотивов. А у Запада нет цели сохранить власть ему лично. У Запада цель – сохранить антироссийский режим имени второго Майдана в Киеве».
«Темник» считает заявление Залужного правдивым:
«И именно поэтому выглядит чуть ли не как сенсация. Поскольку противоречит украинскому (и шире – всему западному) мейнстриму. На Западе до сих пор подобные мысли являлись уделом маргиналов. А на Украине их произносить было вообще невозможно и опасно. И вот – лед тронулся. Пока трудно судить, насколько озвученная позиция будет полезна самому Залужному в гонке претендентов на номинацию главы государства. Очень даже возможно, что готовность рубить такую правду-матку является признаком выбытия из процесса. Но очевидно, что эта констатация – нож в спину нынешнего лидера режима. Поскольку полностью рушит всю его официальную позицию и основу политической мотивации. Насколько известно, еще в ходе контактов в рамках "нормандского формата" Зеленский задекларировал, что он вступит в НАТО и вернет Крым. Соответственно, слова Залужного – ни что иное, как гвоздь в крышку гроба политической репутации Зеленского».
«На самом деле в Одессе» злорадствует:
«Зрада на зраде и зрадой погоняет. Экс-главком ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО. Да и вообще – боеспособность альянса крайне низкая и в подметки не годится России. <…> Одновременно пресс-бюро СВР России сообщило, что по данным ведомства, европейские лидеры после закрытых консультаций полностью исключили вероятность вступления Украины и в ЕС. "Несмотря на пышные речи евробюрократов о вступлении "в светлом будущем" Украины в Евросоюз, во внутренних дискуссиях в Брюсселе европейские лидеры категорически отрицают возможность такой перспективы", – говорится в заявлении СВР. И отдельно подчеркивается, что информация получена из надежных источников. Как в песне пелось: "Хозяин торг ведет, душа как ночь черна. И дьявол не берет – кому она нужна?"»
«СОВЕРШЕННО НЕСЕКРЕТНО» удивляется:
«Вообще на Украине за подобную пророссийскую пропаганду иной раз сажают, а Валерий Федорович и не уволен. К слову, и британцы сами что-то на это промолчали. Знают и согласны что ли?»
Предвыборная кампания
В России продолжается подготовка к сентябрьским выборам.
Политолог Алексей Чеснаков отмечает, что в понедельник открылся прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ):
«В этом году онлайн-голосование будет доступно в 33 регионах: на портале ДЭГ – для граждан с постоянной регистрацией во всех регионах, где оно доступно, кроме Москвы, а для граждан с постоянным регистрацией в столице – на портале mos.ru. Вообще Москва – лидер по внедрению инноваций, в том числе электоральных. Важно, что это не классический пример модернизации "сверху вниз", а востребованная практика. На выборах в Мосгордуму в 2024 году 95,5% москвичей проголосовали электронно (дистанционно и через терминал непосредственно на участке). Бумажный бюллетень использовали более 142 тыс. избирателей против 3 млн, проголосовавших электронно. Эти цифры показывают, что в Москве спор между электронным и традиционным голосованием решен в пользу ДЭГ. Это давно уже не инновация, а устойчивая практика. Те, кто по каким-то причинам выступают против нее, борются с объективным прогрессом. Пафосная формулировка, но по довольно точная. Борьба с ДЭГ, как минимум, не имеет никакого смысла».
На этой неделе были подведены итоги жеребьевки по определению мест политических партий в избирательном бюллетене.
«Доктор Z прописал» отмечает, что председатель ЦИК РФ Элла Памфилова посоветовала партиям не нервничать из-за результатов жеребьевки:
«Комментируя мнение о том, что первые или последние места в бюллетене могут давать партиям преимущество, глава ЦИК отметила, что существуют разные экспертные оценки. "В данном случае от нас это не зависит. А все зависит, я думаю, от того, насколько партия и ее кандидаты будут интересны избирателю", – подчеркнула она. Вообще странно, что до сих пор дискутируют по поводу того, как место партии в избирательном бюллетене влияет на результаты голосования. Наверное, есть избиратели, которым все равно, какая партия на первом в списке, поскольку им принципиально отметить именно первое (или пятое, седьмое и так далее). Но кто-то в самом деле верит, что таких много? Ну а по итогам нынешней жеребьевки первые три строчки заняли партии "Единая Россия" (в 2021 году стояла на пятом месте), "Яблоко" (7), ЛДПР (3). Четвертое место в бюллетене получила Партия прямой демократии (в 2021 году в выборах не участвовала), пятое – "Зеленые" (2), шестое – "Справедливая Россия" (6), седьмое – "Родина" (13), восьмое – КПРФ (1), девятое – Партия пенсионеров (14), десятое – "Коммунисты России" (10). Последней в бюллетене под номером 11 идет партия "Новые люди" (4)».
Политолог Вадим Попов считает, что место партии в бюллетене может добавить или отнять минимальные доли голосов избирателей:
«Если проанализировать позиции партий в бюллетени, то с очевидностью можно сказать, что первое место ЕР может принести ей дополнительно порядка 1-1,5% голосов ситуативных избирателей, которые определяются уже на участке. Однако для "ЕР" этот бонус некритичен: ее электорат и так знает, за кого голосовать. Главное – партия сможет упростить агитацию до формулы "первый номер – первая партия". На прошлых выборах единороссы шли под пятым номером, на позапрошлых – под четвертым, и это им не мешало. Так что первый номер – скорее приятный бонус, чем стратегическое преимущество. А вот что действительно интересно, так это второе место "Яблока". Второе место в бюллетене дает "Яблоку" заметность, которой ему могло бы не хватить в середине длинного списка, и потенциально может привлечь протестного избирателя. Для непарламентской партии это хорошая позиция. <…> Главный проигравший в жеребьевке – КПРФ с 8 номером в бюллетене. Сразу за ней расположились "Партия пенсионеров" (№9) и "Коммунисты России" (№10) . Получился целый визуальный блок из трех партий, которые апеллируют к близким возрастным и протестным группам. Это создает риск того, что часть избирателей могут перепутать партии или просто выбрать одного из двух "сателлитов"».
«ЭИСИ – Повестка дня» приводит данные ВЦИОМ:
«Лидерскую позицию сохраняет партия "Единая Россия": 34% от всех опрошенных декларируют голосование за эту партию. По среднемесячному значению: у КПРФ – 11%, у "Новых людей" – 10%, у ЛДПР – 9%, у "Справедливой России" – 5%. 9% от всех опрошенных готовы проголосовать за другие партии. Если от всех опрошенных позиция "Единой России" – 34%, то от электорально активных – уже 41%. КПРФ набирает 13%, "Новые люди" – 11%, ЛДПР – 8%, "Справедливая Россия" – 6%».
«338» дает совет кандидатам в депутаты:
«Есть по меньшей мере две неформальные "избирательные" традиции: предвыборная программа кандидата (объединения); 100 дней работы. Эти неформальные традиции давно известны и любимы медиа. По этим традициям составляется какое-никакое представление о кандидате/деятеле, если ранее он не был публично известен. Сегодня ряд кандидатов представлен лицами, связанными с армией. Имеющими опыт боевых действий или сопровождением военной службы. Не понаслышке знающих о том, какие меры поддержки работают, какие буксуют. Где просто что-то требует настройки, где проблемы получили системный характер. Представим такой сюжет. Кандидаты или объединение кандидатов берут шефство над десятью (условно) военнослужащими/ветеранами/беженцами/переселенцами и т.д. Шефство – это ознакомиться с проблемой/вопросом, изучить нормативную базу, проследить за принятыми мерами по решению проблемы/вопроса. Результат для подшефного – проблема решена или взята на контроль конкретного должностного лица/ФОИВ. Результат для кандидата – практически готовая часть предвыборной программы, которая будет исполняться с учетом "реалий на земле"».
Миграционный кризис в Испании
С конца июля десятки тысяч мигрантов из Марокко нелегально проникли в испанский эксклав Сеуту, расположенный на северном побережье Африки. Восстановить порядок удалось только после ввода армии. По данным испанских властей, сейчас в Сеуте остается лишь несколько сотен нелегалов, остальных получилось выдворить обратно в Марокко.
«Мышь в овощном» горюет:
«Искренне сожалеем о том, что пытавшиеся прикоснуться к современной "европейской цивилизации" гости с Юга вроде как не смогли этого сделать в товарных количествах. Надеемся, что это был не последний подобный культпоход, и что в будущем организаторы таких мероприятий будут уделять больше внимания логистике, выстраиванию маршрута и подготовке необходимых запасов и снаряжения».
«Папочка канцлера» цитирует немецкого политика Мари-Агнес Штрак-Циммерман:
«"Агрессивная война РФ достигла ее самой, и она попытается сделать все, чтобы расколоть Евросоюз. И мы уже видели, как это, похоже, удалось, а именно с помощью миграционной атаки на Испанию, когда, например, Мелони сразу же потребовала, чтобы страну исключили из Шенгенской зоны". Неукротимая валькирия Мари-Агнес Штрак-Циммерман уверяет, что неконтролируемая миграция из Марокко в Сеуту – коварный план России для разрушения ЕС. Многолетняя политика открытых границ в Европе? Вообще ни при чем».
«Россия в глобальной политике» прогнозирует:
«Ни Евросоюз, ни Шенгенское соглашение от наскока нелегальных мигрантов не рухнут, но очень показательный эпизод. Окажет воздействие на общий политический климат в Европе, который и так не самый благоприятный. Левые и леволиберальные настроения, Испания – флагман, окажутся под еще большим прессом со стороны правоконсервативных. В преддверии важных выборов в Германии и Франции это явно будет фактором».
«Международный фреш» следит за реакцией испанской оппозиции:
«В статье испанского издания La Vanguardia рассматривается миграционный кризис в Сеуте и реакция лидера испанской оппозиции Альберто Нуньеса Фейхоо. Политик обвинил правительство Педро Санчеса в провале миграционной и внешней политики, заявив, что массовый переход десятков тысяч мигрантов из Марокко был предсказуемым и мог быть предотвращен. По его мнению, власти не обеспечили защиту южных границ Испании и допустили серьезный ущерб для безопасности и международного имиджа страны. Фейхоо потребовал от правительства усилить контроль на границе, провести реформу миграционного законодательства, депортировать нелегально прибывших мигрантов и укрепить взаимодействие с европейскими партнерами. Он также заявил, что Испания не должна зависеть от действий Марокко в вопросах охраны границ, хотя подчеркнул необходимость сохранения отношений с Рабатом на основе сотрудничества и взаимных обязательств. Мэр Сеуты поддержал эти требования, отметив, что город еще не вернулся к нормальной жизни, пока часть мигрантов остается на его территории».
«InfoDefense Спектр» удивляется:
«Используя десятки тысяч беженцев в качестве метода политического давления, Марокко не получает никаких санкций. Совсем иная позиция, например, по отношению к Белоруссии. За несколько сотен транзитных беженцев мгновенно ввели ограничения для государственной авиакомпании "Белавиа", крупнейшего экспортера "Белкалий" и ряда крупных чиновников, в том числе министра иностранных дел. Кстати, испанский премьер-министр Педро Санчес – председатель Социалистического Интернационала, восходящего к тому самому Первому Интернационалу, основанному еще Карлом Марксом. Так что возмущения Санчеса относительно творящегося в Сеуте совершенно непонятно – границ нет, все общее, революционное творчество масс во все края – настоящий коммунизм. Что ему не нравится?»
Война на Ближнем Востоке
В воскресенье вечером президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении переговоров с Ираном. В понедельник Тегеран опроверг эту информацию и сообщил, что продолжает консультации с оманскими дипломатами о работе Ормузского пролива. По данным западных СМИ, число прошедших через Ормузский пролив коммерческих судов с понедельника по четверг сократилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели.
«АДЕКВАТ Z» обращает внимание на то, что Трамп объявил о переговорах после того, как анонсировал мощнейшие удары по энергетической инфраструктуре Ирана:
«Минимум в третий раз только за лето, а была еще и весна, Трамп в самый последний момент отменяет приказ массированно бить по всей иранской инфраструктуре под тем предлогом, что сделка вот-вот. Как всегда, с полным открытием пролива, демонтажом ядерной программы – и, естественно, по нижайшей просьбе Ирана. В реальности, опять-таки как всегда, на руках повисли региональные холуи, которых Иран в ответ на такой удар, и тоже по обыкновению, пообещал месить без ограничений. А сам Иран, разумеется, уже успел высказаться, что ни о чем никого не просил, пролив открывать не собирается и сохраняет готовность к любым поворотам сюжета. Промежуточные итоги июльского раунда войны. Ни на шаг ни к одной из своих целей Трамп не приблизился. Сколько-то сотен единиц все более дефицитного боезапаса, как ударного, так и противовоздушного, сжег. Получил немало новых чувствительных ударов по своим базам. И едва ли не главное – потерял без пользы и смысла еще несколько недель времени, приближая и усугубляя разгром на промежуточных выборах».
Сенатор Алексей Пушков размышляет о причинах неудач США:
«Трамп в очередной раз не соотнес цели с подлинными возможностями США. Именно этот хрестоматийный, но фундаментальный просчет подвел США в свое время в Афганистане и Ираке. И вот теперь – Иран. Вывод: синдромом "всесилия США", которое на деле давно утрачено, если вообще когда-то было (вспомним болезненное поражение во Вьетнаме), поражена почти вся американская политическая элита. Она привыкла думать, что США могут все и способны на все. Им приятно так думать. Это хорошо воспринимается частью общественного мнения. Американская элита также хочет, чтобы так думал весь мир. Это часть американского мифа. Трамп с его постоянными рассуждениями об "американском величии" – яркий выразитель этого синдрома, перед которым отступают трезвый расчет и реалистическое представление о собственных силах и способностях. Но США не всесильны. И весь мир раз за разом убеждается в этом».
«The_Agenda – "Повестка дня"» приводит выводы американского аналитического центра Center for Strategic and International Studies:
«Последние обмены ударами между США и Ираном со всей очевидностью подтверждают: ближневосточная турбулентность, начавшаяся после атаки ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, далека от завершения. Главная стратегическая уязвимость – нерешенный статус Ормузского пролива. Для экспортеров энергии из Залива он стал эпицентром конфликта. Особенно болезненно это бьет по Катару, второму по величине экспортеру сжиженного природного газа (СПГ) в мире, у которого нет реальных альтернативных маршрутов. До тех пор пока США и Иран придерживаются противоположных взглядов на будущее Ормузского пролива, транзит через него будет периодически срываться. Иран настаивает на системе разрешений для танкеров или взимании платы за проход. США – на свободном и открытом судоходстве. В итоге виден военный тупик. Состояние "ни войны, ни мира" с тяжелыми экономическими последствиями для региона. При этом эскалация остается сдержанной и точечной».
«Дядюшка Мосблог» комментирует слухи о том, что США близки к исчерпанию ракет высокой точности:
«Эксперты подают это едва ли не как предпосылку к заморозке американской активности в противостоянии с Ираном: мол, клепать такие ракеты долго и дорого, чтобы США могли оперативно восстановить запасы. Не хочу быть той Бабой Ягой из анекдота, но задам простой и дилетантский (признаю это) вопрос. Даже если все так, – высокоточные ракеты у США на исходе, а пополнить запас оперативно они не смогут (что, мягко говоря, вызывает некоторые вопросы), – то что мешает США бить по Ирану не высокоточным оружием? Гуманизм? Серьезно?»
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Школьники из России стали чемпионами Международной олимпиады по ИИ
- «Даже Маск не смог!»: Почему Трампу не страшна «третья партия» Такера Карлсона
- Психолог объяснила скрытый смысл выбора цвета автомобиля
- «Склонить к сожительству»: Кто стоит за попытками ограничить работу таксистов-«зазывал»
- Психолог назвала главные признаки скрытой депрессии
- Сенат США одобрил масштабное ужесточение санкций против России
- Минтруд предложил расширить список получателей двух пенсий
- Знак качества для ВДНХ: Как статус ЮНЕСКО может изменить турпоток
- Навроцкий выдвинул Зеленскому ультиматум из-за бандеровских флагов
- Невыгодный избинг: Почему россияне не спешат покупать дома в Белоруссии