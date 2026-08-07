Телеграм: Удары по Киеву, зрада от Залужного, кризис в Сеуте

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В воскресенье вечером президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении переговоров с Ираном. В понедельник Тегеран опроверг эту информацию и сообщил, что продолжает консультации с оманскими дипломатами о работе Ормузского пролива. По данным западных СМИ, число прошедших через Ормузский пролив коммерческих судов с понедельника по четверг сократилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели.

«АДЕКВАТ Z» обращает внимание на то, что Трамп объявил о переговорах после того, как анонсировал мощнейшие удары по энергетической инфраструктуре Ирана:

«Минимум в третий раз только за лето, а была еще и весна, Трамп в самый последний момент отменяет приказ массированно бить по всей иранской инфраструктуре под тем предлогом, что сделка вот-вот. Как всегда, с полным открытием пролива, демонтажом ядерной программы – и, естественно, по нижайшей просьбе Ирана. В реальности, опять-таки как всегда, на руках повисли региональные холуи, которых Иран в ответ на такой удар, и тоже по обыкновению, пообещал месить без ограничений. А сам Иран, разумеется, уже успел высказаться, что ни о чем никого не просил, пролив открывать не собирается и сохраняет готовность к любым поворотам сюжета. Промежуточные итоги июльского раунда войны. Ни на шаг ни к одной из своих целей Трамп не приблизился. Сколько-то сотен единиц все более дефицитного боезапаса, как ударного, так и противовоздушного, сжег. Получил немало новых чувствительных ударов по своим базам. И едва ли не главное – потерял без пользы и смысла еще несколько недель времени, приближая и усугубляя разгром на промежуточных выборах».

Сенатор Алексей Пушков размышляет о причинах неудач США:

«Трамп в очередной раз не соотнес цели с подлинными возможностями США. Именно этот хрестоматийный, но фундаментальный просчет подвел США в свое время в Афганистане и Ираке. И вот теперь – Иран. Вывод: синдромом "всесилия США", которое на деле давно утрачено, если вообще когда-то было (вспомним болезненное поражение во Вьетнаме), поражена почти вся американская политическая элита. Она привыкла думать, что США могут все и способны на все. Им приятно так думать. Это хорошо воспринимается частью общественного мнения. Американская элита также хочет, чтобы так думал весь мир. Это часть американского мифа. Трамп с его постоянными рассуждениями об "американском величии" – яркий выразитель этого синдрома, перед которым отступают трезвый расчет и реалистическое представление о собственных силах и способностях. Но США не всесильны. И весь мир раз за разом убеждается в этом».

«The_Agenda – "Повестка дня"» приводит выводы американского аналитического центра Center for Strategic and International Studies:

«Последние обмены ударами между США и Ираном со всей очевидностью подтверждают: ближневосточная турбулентность, начавшаяся после атаки ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, далека от завершения. Главная стратегическая уязвимость – нерешенный статус Ормузского пролива. Для экспортеров энергии из Залива он стал эпицентром конфликта. Особенно болезненно это бьет по Катару, второму по величине экспортеру сжиженного природного газа (СПГ) в мире, у которого нет реальных альтернативных маршрутов. До тех пор пока США и Иран придерживаются противоположных взглядов на будущее Ормузского пролива, транзит через него будет периодически срываться. Иран настаивает на системе разрешений для танкеров или взимании платы за проход. США – на свободном и открытом судоходстве. В итоге виден военный тупик. Состояние "ни войны, ни мира" с тяжелыми экономическими последствиями для региона. При этом эскалация остается сдержанной и точечной».

«Дядюшка Мосблог» комментирует слухи о том, что США близки к исчерпанию ракет высокой точности:

«Эксперты подают это едва ли не как предпосылку к заморозке американской активности в противостоянии с Ираном: мол, клепать такие ракеты долго и дорого, чтобы США могли оперативно восстановить запасы. Не хочу быть той Бабой Ягой из анекдота, но задам простой и дилетантский (признаю это) вопрос. Даже если все так, – высокоточные ракеты у США на исходе, а пополнить запас оперативно они не смогут (что, мягко говоря, вызывает некоторые вопросы), – то что мешает США бить по Ирану не высокоточным оружием? Гуманизм? Серьезно?»



