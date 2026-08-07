Дональд Трамп приказал прекратить «родильный туризм» в США

В первом документе перечислены категории иностранцев, чьи дети, при рождении в США, не будут получать американский паспорт по праву рождения. В список вошли дети работников иностранных правительств, дети родителей, прибегнувших к мошенничеству для получения гражданства, и дети, чьи родители квалифицируются как «враждебные иностранцы».

Второй указ предписывает Госсекретарю США и министру внутренней безопасности пресечь «родильный туризм», а также обновить правила, регламенты и инструкции, касающиеся этой практики.

Ранее посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра заявил, что республика изменила свою миграционную политику, чтобы прекратить практику так называемого «родильного туризма» со стороны россиянок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».