Дональд Трамп приказал прекратить «родильный туризм» в США

Американский президент Дональд Трамп приказал прекратить «родильный туризм» в США. Как сообщает Белый дом, он подписал два указа, которые направлены «на дальнейшую защиту смысла и ценности американского гражданства».

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В первом документе перечислены категории иностранцев, чьи дети, при рождении в США, не будут получать американский паспорт по праву рождения. В список вошли дети работников иностранных правительств, дети родителей, прибегнувших к мошенничеству для получения гражданства, и дети, чьи родители квалифицируются как «враждебные иностранцы».

Второй указ предписывает Госсекретарю США и министру внутренней безопасности пресечь «родильный туризм», а также обновить правила, регламенты и инструкции, касающиеся этой практики.

Ранее посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра заявил, что республика изменила свою миграционную политику, чтобы прекратить практику так называемого «родильного туризма» со стороны россиянок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:НоворождённыйГражданствоСШАДональд Трамп

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