«Думаю, что идею вряд ли можно реализовать в том виде, в котором она предлагается. Нужно прописать, от чего будет зависеть адаптивный режим труда: от желания работника или рекомендации врача, сможет ли работник отходить от этой рекомендации. Соответственно, нужно пересмотреть правила выдачи больничных листов, чтобы в них указывались отдельные противопоказания к работе. Это было бы наиболее верным решением. Сегодня в законе четко прописано: если человек находится на больничном, но при этом нарушает предписанный врачом режим, ему могут снизить пособие по временной нетрудоспособности, вплоть до выплаты минимального размера», — сказал Южалин.

По словам собеседника НСН, сегодня работодатели часто идут навстречу приболевшим сотрудникам, разрешая им работать из дома, не открывая больничный.

«Сегодня многие сотрудники, если слегка приболели, не открывают больничный, а работают удаленно. Зачастую это выгодно и работодателям, они обычно идут навстречу работникам. Отмечу, что сотрудник имеет право, обратившись в медучреждение, оформить листок нетрудоспособности. Он оформляется в электронном виде и автоматически попадает в систему социального страхования и к работодателю, который должен временно освободить работника от исполнения своих обязанностей. Но бывает так, что работник открыл больничный, а работодатель об этом может и не знать, и работник продолжает ходить на работу. В этом случае закон предусматривает, что больничный — это гарантия от государства, когда работник теряет трудоспособность и не может зарабатывать. Одновременно получать зарплату и пособие по нетрудоспособности сегодня нельзя. Как правило, больничный открывают те, кто не планирует работать в ближайшее время», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в России возрастет с текущих 5,7 тысячи рублей до 8,5 тысячи рублей в сутки к 2028 году.

