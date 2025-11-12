В России призвали «докрутить» законопроект о работе на больничном
Сегодня многие приболевшие россияне предпочитают работать из дома, а не брать больничный, работодатели идут таким сотрудникам навстречу, сказал НСН Александр Южалин.
Законопроект об адаптивном режиме труда на больничном нужно значительно доработать — непонятно, кто будет принимать такое решение и сможет ли работник отходить от рекомендаций медиков. Об этом в разговоре с НСН заявил директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин.
В Госдуме разработали законопроект, который позволит привлекать к работе россиян, которые находятся на больничных. Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил прописать в Трудовом кодексе основы применения адаптивного режима труда. Южалин заявил, что инициатива нуждается в значительной доработке.
«Думаю, что идею вряд ли можно реализовать в том виде, в котором она предлагается. Нужно прописать, от чего будет зависеть адаптивный режим труда: от желания работника или рекомендации врача, сможет ли работник отходить от этой рекомендации. Соответственно, нужно пересмотреть правила выдачи больничных листов, чтобы в них указывались отдельные противопоказания к работе. Это было бы наиболее верным решением. Сегодня в законе четко прописано: если человек находится на больничном, но при этом нарушает предписанный врачом режим, ему могут снизить пособие по временной нетрудоспособности, вплоть до выплаты минимального размера», — сказал Южалин.
По словам собеседника НСН, сегодня работодатели часто идут навстречу приболевшим сотрудникам, разрешая им работать из дома, не открывая больничный.
«Сегодня многие сотрудники, если слегка приболели, не открывают больничный, а работают удаленно. Зачастую это выгодно и работодателям, они обычно идут навстречу работникам. Отмечу, что сотрудник имеет право, обратившись в медучреждение, оформить листок нетрудоспособности. Он оформляется в электронном виде и автоматически попадает в систему социального страхования и к работодателю, который должен временно освободить работника от исполнения своих обязанностей. Но бывает так, что работник открыл больничный, а работодатель об этом может и не знать, и работник продолжает ходить на работу. В этом случае закон предусматривает, что больничный — это гарантия от государства, когда работник теряет трудоспособность и не может зарабатывать. Одновременно получать зарплату и пособие по нетрудоспособности сегодня нельзя. Как правило, больничный открывают те, кто не планирует работать в ближайшее время», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в России возрастет с текущих 5,7 тысячи рублей до 8,5 тысячи рублей в сутки к 2028 году.
