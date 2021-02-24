Академик РАН предупредил о приближении малого ледникового периода

Вместо глобального потепления человечество ждет малый ледниковый период, сообщает «Российская газета» со ссылкой на океанолога, академика РАН Геннадия Матишова.

По его словам, если бы сторонники теории о глобальном потеплении были правы, то лед в Арктике уже бы растаял. По словам академика, четыре года назад он был на Северном полюсе и видел торосы, снег и белых медведей.

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Матишов отметил, что теплый период в Арктике подошел к концу, а климат повернулся в сторону холодного цикла. По словам академика, климат цикличен.

Непривычное сочетание морозов и осадков зимой этого года связано с наступлением новой климатической эпохи. Об этом рассказала главный специалист метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова в интервью «Российской газете».

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ФОТО: pixabay.com
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