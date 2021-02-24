Академик РАН предупредил о приближении малого ледникового периода
Вместо глобального потепления человечество ждет малый ледниковый период, сообщает «Российская газета» со ссылкой на океанолога, академика РАН Геннадия Матишова.
По его словам, если бы сторонники теории о глобальном потеплении были правы, то лед в Арктике уже бы растаял. По словам академика, четыре года назад он был на Северном полюсе и видел торосы, снег и белых медведей.
Матишов отметил, что теплый период в Арктике подошел к концу, а климат повернулся в сторону холодного цикла. По словам академика, климат цикличен.
Непривычное сочетание морозов и осадков зимой этого года связано с наступлением новой климатической эпохи. Об этом рассказала главный специалист метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова в интервью «Российской газете».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+24 427 / сут.
Умерли
84 047+754 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+25 899 / сут.
- Пашинян: Купленные у России «Искандеры» являются небоеспособными
- В Греции сообщили о серьезных осложнениях после вакцины от коронавируса
- Академик РАН предупредил о приближении малого ледникового периода
- Журналист: Amnesty International перестала считать Алексея Навального узником совести
- Сергей Зверев показал фото из дембельского альбома
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru