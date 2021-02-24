Академик РАН предупредил о приближении малого ледникового периода

Матишов отметил, что теплый период в Арктике подошел к концу, а климат повернулся в сторону холодного цикла. По словам академика, климат цикличен.

Непривычное сочетание морозов и осадков зимой этого года связано с наступлением новой климатической эпохи. Об этом рассказала главный специалист метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова в интервью «Российской газете».

