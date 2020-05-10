В России присматриваются к Уханю с новым больным COVID-19
10 мая 202011:01
Ольга Болдырева
Врач–инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с НСН предположил, какие действия предпримет Китай после нового случая заболевания коронавирусом в Ухани.
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10 мая 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru