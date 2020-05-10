В России присматриваются к Уханю с новым больным COVID-19

Врач–инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с НСН предположил, какие действия предпримет Китай после нового случая заболевания коронавирусом в Ухани.

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ФОТО: pixabay.com
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