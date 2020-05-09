Что ни сделай – все плохо. Вирусолог о снятии ограничений Роспотребнадзором

«Роспотребнадзор – это организация, которая принимает решения в очень сложный и спорный период нашей жизни во время коронавируса. И какое решение ни прими - все будет плохим. Отрыть магазин – плохо. Закрыть – тоже плохо. Но нужно подчиняться требованиям государства. Тем более, что люди уже пользуются общественным транспортом. Поэтому единственная возможность, чтобы уменьшить меры заражения – маска и перчатки. В транспорте это – обязательные вещи», - заявил вирусолог.

При этом Анатолий Альштейн отметил, что поэтапность отмены ограничительных мер имеет под собой логические и медицинские обоснования. Так, он раскритиковал шведский подход к защите от пандемии коронавируса, где от населения требовали только мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

«Нет, ситуация там (в Швеции - прим. НСН) к сокращению пандемии тенденции не имеет. И в этом смысле мне политика Швеции меньше нравится, чем политика других государств, которые пытаются ограничить возможность заражения», - заявил эксперт.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал к строгой дисциплине для скорого завершения карантина по коронавирусу.

«Все у нас будет хорошо. Я уверен, если мы не растеряем ответственности, которая от нас сегодня требуется, мы получим необходимый эффект. И он будет, если мы будем с ответственностью относиться к своему здоровью, хотя бы в половину так, как в Швеции, которая благодаря отношению населения к своему здоровью ввела всего две меры ограничения – постоянное мытье рук и социальную дистанцию», - заявил Геннадий Онищенко.



