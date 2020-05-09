Что ни сделай – все плохо. Вирусолог о снятии ограничений Роспотребнадзором
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН напомнил о соблюдении социальной дистанции в открывающихся магазинах.
Небольшие магазины одежды и обуви при условии соблюдения в них социальной дистанции, смогут открыться уже на первом этапе снятия ограничений, введенных в стране из-за коронавируса. Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова порталу стопкоронавирус.рф.
Она уточнила, что площадь таких магазинов должна быть не более 400 квадратных метров.
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН напомнил, что потенциальная возможность заразиться коронавирусом зависит не от площади, а от плотности людей в помещении - числа людей на один квадратный метр.
«Роспотребнадзор – это организация, которая принимает решения в очень сложный и спорный период нашей жизни во время коронавируса. И какое решение ни прими - все будет плохим. Отрыть магазин – плохо. Закрыть – тоже плохо. Но нужно подчиняться требованиям государства. Тем более, что люди уже пользуются общественным транспортом. Поэтому единственная возможность, чтобы уменьшить меры заражения – маска и перчатки. В транспорте это – обязательные вещи», - заявил вирусолог.
При этом Анатолий Альштейн отметил, что поэтапность отмены ограничительных мер имеет под собой логические и медицинские обоснования. Так, он раскритиковал шведский подход к защите от пандемии коронавируса, где от населения требовали только мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.
«Нет, ситуация там (в Швеции - прим. НСН) к сокращению пандемии тенденции не имеет. И в этом смысле мне политика Швеции меньше нравится, чем политика других государств, которые пытаются ограничить возможность заражения», - заявил эксперт.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал к строгой дисциплине для скорого завершения карантина по коронавирусу.
«Все у нас будет хорошо. Я уверен, если мы не растеряем ответственности, которая от нас сегодня требуется, мы получим необходимый эффект. И он будет, если мы будем с ответственностью относиться к своему здоровью, хотя бы в половину так, как в Швеции, которая благодаря отношению населения к своему здоровью ввела всего две меры ограничения – постоянное мытье рук и социальную дистанцию», - заявил Геннадий Онищенко.
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