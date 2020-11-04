В России преодолен новый суточный максимум по числу зараженных выявили COVID-19

В России за прошедшие сутки выявили 19 768 новых случаев COVID-19. Эта максимумальные значения с начала пандемии. Всего за это время в стране зарегистрированы 1 693 454 россиян с коронавирусной инфекцией, отмечает ТАСС.

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В России за истекшие сутки от последствий COVID-19 скончались 389 человек. Погибли от новой коронавирусной инфекции 29 217 сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

На 15 567 пациентов больше выздоровели после COVID-19 в России за прошедшие сутки. Вылечились от новой инфекции 1 266 931 россиян.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН рассказал, где чаще всего можно заразиться коронавирусом.

«Места повышенного риска – это музыкальные концерты, спортивные стадионы, бары и ночные клубы, замкнутые пространства и помещения, например, помещение церкви, где люди находятся рядом друг с другом в ходе религиозных церемоний, а также посещение буфета с большим количеством людей и непроветриваемые помещения, а также кинотеатры и театры», - сказал он.

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ФОТО: pixabay.com
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