Новости за ночь: Роспотребнадзор дал прогноз по снижению заболеваемости коронавирусом

Прирост количества случаев заболевания COVID-19 в России за сутки может снизиться к весне следующего года. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в беседе с агентством РИА Новости.

По словам учёного, Роспотребнадзор рассчитывает на снижение показателей заболеваемости до уровня лета 2020 года.

Горелов отметил, что на стабилизацию суточного прироста заболевших нужно определённое время. Продолжительность этого процесса во многом зависит от сознательности граждан и соблюдения мер профилактики заражения коронавирусом.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявляла, что ситуация с распространением COVID-19 может вновь обостриться к началу весны, и низких показателей заболеваемости можно не ждать раньше следующего лета, отмечает RT.

С начала пандемии новой коронавирусной инфекции в России было зарегистрировано 1,67 млн случаев заболевания, 1,25 млн человек выздоровели, 28828 пациентов скончались.

