В России предсказали падение выручки кинотеатров по итогам 2023 года

Ранее аналитики «ТМТ Консалтинг» заявили, что в 2023 году российский рынок онлайн-кинотеатров может увеличиться по объему выручки на 18–20%, до 80 млрд рублей. Их коллеги из TelecomDaily были не столь оптимистичны, однако также прогнозируют рост на 10–12%, до 70 млрд руб. Они объясняют это положительными итогами 2022 года, завершившегося ростом, несмотря на провал в первом полугодии. Участники рынка надеются на сохранение динамики за счет оригинального контента и «правильной маркетинговой политики», но признают, что отсутствие громких зарубежных релизов продолжит поддерживать пиратство. Исаев не разделил оптимизма экспертов как в отношении обычных кинозалов, так и онлайн-кинотеатров.

«Традиционные кинотеатры с высокой долей вероятности в 2023 году закроются падением к 2022 году, даже несмотря на катастрофические цифры прошлого года и потрясающие результаты “Чебурашки” в начале текущего года. До конца года покажут только один крупный фильм — “Вызов”, другие крупные премьеры будут в дни новогодних праздников. Насколько сильным будет падение, узнаем в третьем квартале 2023 года», — сказал Исаев.



По словам собеседника НСН, выручка онлайн-кинотеатров также не будет существенной.

«Я не очень понимаю, на чем базируются позитивные перспективы. Идет отзыв крупных зарубежных фильмов из библиотек, ничего нового по импортному контенту в них не добавится. Мало у нас и крупного отечественного контента. Ориджиналы, которые есть у каждого стриминга, дадут определенную монетизацию, но рассчитывать на рост на десятки процентов относительно прошлого года, мне кажется, не стоит», — отметил гендиректор Comscore в России.



В заключение Исаев отметил, что онлайн-кинотеатры сегодня составляют серьезную конкуренцию классическим кинозалам и создают для них определенную угрозу по оттоку зрительского трафика.

Ранее сообщалось, что онлайн-премьера фильма «Чебурашка» состоится 16 марта.

