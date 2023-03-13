«Чебурашка» появится в онлайне 16 марта

Кинокартина режиссера Дмитрия Дьяченко обошла по кассовым сборам комедию «Холоп» Клима Шипенко, а также фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона и стала самой кассовой картиной в истории отечественного проката.

Отмечается, что производством «Чебурашки» занимались онлайн-кинотеатр Start, киностудия Yellow, Black and White, киностудия «Союзмультфильм» при участии телеканалов «Россия-1» и СТС при поддержке Фонда кино.

Кинокритик Давид Шнейдеров в преддверии церемонии «Оскар-2023» говорил НСН, что российский фильм «Чебурашка», побивший в этом году все возможные рекорды, провалился бы на «Оскаре».

