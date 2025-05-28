По его словам, люди все чаще будут отдавать предпочтение небезопасным альтернативам алкоголя в случае еще большего ужесточения регулирования этой сферы и роста акцизных ставок.

«В том случае, если рост акцизных ставок продолжится, и регулирование будет и дальше ужесточаться, все больше потребителей будут переключаться на небезопасные альтернативы и другие суррогатные напитки. Считаем, что вместо тотальных запретов и ограничений, которые только усугубляют ситуацию, требуется сбалансированное регулирование и продвижение культуры потребления», - заключил эксперт.

Ранее глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин предложил ввести символическую пошлину на продажу самогонных аппаратов высокой мощности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, это позволит контролировать «нелегальный рынок», обелить его, а также уменьшит распространение алкогольной продукции.

