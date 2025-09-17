Суд в Красноярске признал экстремизмом радужную обложку музыкального альбома
Железнодорожный районный суд Красноярска оштрафовал местного жителя на 1 тысячу рублей, признав его виновным в демонстрации экстремистской символики. Поводом для дела стали изображения на странице во «ВКонтакте», где размещались песни рэп-группы «Тяжелая атлетика» с альбома «Инъекция» (2019).
Суд указал, что радужный спектр на обложке композиций является символикой международного ЛГБТ-движения, деятельность которого запрещена в России решением Верховного суда от ноября 2023 года. Помимо этого, внимание вызвало упоминание свастики в названии одной из песен.
Обложка альбома стилизована под культовую пластинку Pink Floyd The Dark Side of The Moon, но вместо призмы там изображен шприц, рассеивающий свет в радугу.
Подсудимый Егор Демидов участвовал в заседании по видеосвязи и признал вину, передает «Радиоточка НСН».
