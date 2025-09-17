Мессенджер Max запустил открытое тестирование каналов для блогеров

Мессенджер Max объявил о старте открытого тестирования каналов для авторов. Как сообщили РБК в пресс-службе платформы, присоединиться к программе смогут блогеры, у которых в одной из соцсетей не менее 10 тысяч подписчиков.

Создатели контента смогут запускать собственные каналы внутри мессенджера и сохранять привычные для аудитории названия.

Минтранс работает над продажей ж/д и авиабилетов в Max

До этого в течение двух месяцев в Max проходил закрытый этап тестирования.

В нем участвовали более 600 блогеров разных направлений с суммарной аудиторией свыше 5,5 миллионов человек, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:БлогерыМессенджеры

Горячие новости

Все новости

партнеры