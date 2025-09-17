Мессенджер Max запустил открытое тестирование каналов для блогеров
17 сентября 202520:59
Мессенджер Max объявил о старте открытого тестирования каналов для авторов. Как сообщили РБК в пресс-службе платформы, присоединиться к программе смогут блогеры, у которых в одной из соцсетей не менее 10 тысяч подписчиков.
Создатели контента смогут запускать собственные каналы внутри мессенджера и сохранять привычные для аудитории названия.
До этого в течение двух месяцев в Max проходил закрытый этап тестирования.
В нем участвовали более 600 блогеров разных направлений с суммарной аудиторией свыше 5,5 миллионов человек, передает «Радиоточка НСН».
15 мая 2023
