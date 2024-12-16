«Купят по частям»: Запрет продаж самогонных аппаратов назвали невозможным
В России необходим своеобразный свод мер безопасности для самогонщиков — часто они гибнут или получают тяжелые увечья из-за беспечности и неграмотности, сказал НСН Павел Шапкин.
Продажу самогонных аппаратов, некоторые из которых позволяют производить алкоголь в промышленных масштабах, ограничить необходимо, однако на практике могут возникнуть проблемы, связанных с запретом их рекламы и дистанционной продажи. Об этом НСН заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
В пресс-службе Минздрава России ранее сообщили, что ведомство предложило ограничить продажу самогонных аппаратов в рамках плана по снижению потребления алкоголя к 2030 году. Это связано с рекордным ростом продаж спиртного, которые за январь–октябрь составили 184,2 млн декалитров — максимум за семь лет. Шапкин поддержал инициативу Минздрава, однако заявил, что ее реализация будет сопряжена с рядом сложностей.
«Сегодня потребление самогона не регистрируется, однако известно, что особенно хорошо самогонные аппараты продавались во времена пандемии и сразу после нее, сейчас темпы их продаж просели. Речь идет об ограничении их розничной продажи в зависимости от производительности, запрете дистанционной продажи, а также рекламы и продвижения. Еще примерно год (до 20 ноября 2025 года) Росалкогольтабакконтроль, Минпромторг, Минфин, Минздрав и Роспотребнадзор будут заниматься разработкой этих мер. Полагаю, предложенные меры разумные. Самогонные аппараты порой обладают достаточно внушительной производительностью, сотни литров в сутки, явно ими пользуются не для собственного потребления, а для того, чтобы продавать готовый продукт. Эту мощность надо чем-то ограничивать. Однако нужно четко понимать, что такое реклама и что такое простое информирование. ФАС на этот счет дает очень противоречивые разъяснения. Запретить дистанционную продажу также трудно — их начнут продавать по частям. Не представляю, как этот запрет будут реализовывать», — сказал Шапкин.
Собеседник НСН также напомнил, что стоимость лицензии на производство крепких напитков составляет 9,5 млн рублей, а нелегальное изготовление крепкого алкоголя карается в том числе и лишением свободы.
«Незаконное производство без лицензии, стоимость которой на пять лет составляет 9,5 млн рублей, карается вплоть до лишения свободы. Кроме того, есть определенные требования к размеру уставного капитала, наличию производственных помещений, оборудованию и его мощности, на производстве стоят счетчики, все пломбируется, алкоголь маркируется, отгрузки идут по товарно-транспортному модулю, все данные внесены в Единую государственную автоматизированную информационную систему и так далее. Спирт также поставляется только теми, кто имеет лицензию на перевозку спирта. На каждом спиртовозе есть счетчик объемного содержания спирта, все контролируется ГЛОНАСС», — добавил эксперт.
В заключение Шапкин указал на необходимость создания перечень мер безопасности изготовителей самогона.
«Должен существовать свод мер безопасности самогонщика. Порой аппараты взрываются из-за несоблюдения мер безопасности и неграмотности. Неопытные самогонщики могут также насмерть отравиться собственным продуктом или получить тяжелые увечья, например, потерять зрение», — подытожил он.
Ранее адвокат Андрей Алешкин заявил, что введение в России продажи спиртных напитков по QR-коду приведёт к тому, что алкоголь уйдет в теневой сектор. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве провели первые свадьбы под водой
- Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по Украине
- Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию
- В Северной Осетии раскритиковали «Смешариков» за серию о пирогах и Нюше
- В Суздале потребовали проверить Лебедева на пропаганду ЛГБТ
- СМИ: Шольц предложил распустить парламент после провала вотума доверия
- Путин: Не ставкой единой жива экономика
- Канделаки заявила, что Запад превратил введение санкций в шоу
- Куценко рассказал, как Тарантино предлагал ему роль в «Бесславных ублюдках»
- Россиянам назвали самые опасные неисправности в автомобиле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru