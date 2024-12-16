«Купят по частям»: Запрет продаж самогонных аппаратов назвали невозможным

«Сегодня потребление самогона не регистрируется, однако известно, что особенно хорошо самогонные аппараты продавались во времена пандемии и сразу после нее, сейчас темпы их продаж просели. Речь идет об ограничении их розничной продажи в зависимости от производительности, запрете дистанционной продажи, а также рекламы и продвижения. Еще примерно год (до 20 ноября 2025 года) Росалкогольтабакконтроль, Минпромторг, Минфин, Минздрав и Роспотребнадзор будут заниматься разработкой этих мер. Полагаю, предложенные меры разумные. Самогонные аппараты порой обладают достаточно внушительной производительностью, сотни литров в сутки, явно ими пользуются не для собственного потребления, а для того, чтобы продавать готовый продукт. Эту мощность надо чем-то ограничивать. Однако нужно четко понимать, что такое реклама и что такое простое информирование. ФАС на этот счет дает очень противоречивые разъяснения. Запретить дистанционную продажу также трудно — их начнут продавать по частям. Не представляю, как этот запрет будут реализовывать», — сказал Шапкин.

Собеседник НСН также напомнил, что стоимость лицензии на производство крепких напитков составляет 9,5 млн рублей, а нелегальное изготовление крепкого алкоголя карается в том числе и лишением свободы.

«Незаконное производство без лицензии, стоимость которой на пять лет составляет 9,5 млн рублей, карается вплоть до лишения свободы. Кроме того, есть определенные требования к размеру уставного капитала, наличию производственных помещений, оборудованию и его мощности, на производстве стоят счетчики, все пломбируется, алкоголь маркируется, отгрузки идут по товарно-транспортному модулю, все данные внесены в Единую государственную автоматизированную информационную систему и так далее. Спирт также поставляется только теми, кто имеет лицензию на перевозку спирта. На каждом спиртовозе есть счетчик объемного содержания спирта, все контролируется ГЛОНАСС», — добавил эксперт.

В заключение Шапкин указал на необходимость создания перечень мер безопасности изготовителей самогона.

«Должен существовать свод мер безопасности самогонщика. Порой аппараты взрываются из-за несоблюдения мер безопасности и неграмотности. Неопытные самогонщики могут также насмерть отравиться собственным продуктом или получить тяжелые увечья, например, потерять зрение», — подытожил он.

Ранее адвокат Андрей Алешкин заявил, что введение в России продажи спиртных напитков по QR-коду приведёт к тому, что алкоголь уйдет в теневой сектор. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

