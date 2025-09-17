В Белгороде при атаке БПЛА пострадала 18-летняя девушка

В Белгороде в результате удара украинского беспилотника травму получила 18-летняя местная жительница. По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, у пострадавшей диагностирована баротравма, ей оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение пройдет амбулаторно.

Гладков уточнил, что атаки беспилотников зафиксированы и в других районах региона. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа повреждены три жилых дома и гараж. В городе Строитель Яковлевского округа дрон сдетонировал на территории сельхозпредприятия.