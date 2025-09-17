У бывшего президента Бразилии обнаружили рак

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару покинул больницу, куда был доставлен днем ранее с жалобами на рвоту, головокружение и низкое давление. Как сообщает Reuters, у политика диагностировали плоскоклеточный рак кожи.

По словам лечащего врача Клаудио Биролини, обследования выявили две опухоли на ранней стадии. Они были удалены, однако Болсонару потребуется регулярное наблюдение, чтобы исключить появление новых очагов и подтвердить полноту удаления.

Верховный суд Бразилии признал Болсонару виновным в попытке переворота

Несколько дней назад бывший президент уже обращался в клинику для удаления кожных новообразований, результаты анализов подтвердили злокачественный диагноз.

С августа Болсонару находится под домашним арестом. На прошлой неделе суд приговорил его к 27 годам и 3 месяцам заключения по делу о попытке госпереворота, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Соцсети Жаира Болсонару
ТЕГИ:БолезньРакОнкологияБразилия

Горячие новости

Все новости

партнеры