У бывшего президента Бразилии обнаружили рак

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару покинул больницу, куда был доставлен днем ранее с жалобами на рвоту, головокружение и низкое давление. Как сообщает Reuters, у политика диагностировали плоскоклеточный рак кожи.

По словам лечащего врача Клаудио Биролини, обследования выявили две опухоли на ранней стадии. Они были удалены, однако Болсонару потребуется регулярное наблюдение, чтобы исключить появление новых очагов и подтвердить полноту удаления.