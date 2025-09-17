У бывшего президента Бразилии обнаружили рак
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару покинул больницу, куда был доставлен днем ранее с жалобами на рвоту, головокружение и низкое давление. Как сообщает Reuters, у политика диагностировали плоскоклеточный рак кожи.
По словам лечащего врача Клаудио Биролини, обследования выявили две опухоли на ранней стадии. Они были удалены, однако Болсонару потребуется регулярное наблюдение, чтобы исключить появление новых очагов и подтвердить полноту удаления.
Несколько дней назад бывший президент уже обращался в клинику для удаления кожных новообразований, результаты анализов подтвердили злокачественный диагноз.
С августа Болсонару находится под домашним арестом. На прошлой неделе суд приговорил его к 27 годам и 3 месяцам заключения по делу о попытке госпереворота, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Куба - не в топ-5: Названы самые популярные у россиян страны
- Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне СВО
- У бывшего президента Бразилии обнаружили рак
- Мессенджер Max запустил открытое тестирование каналов для блогеров
- В авиаотрасли не ждут новых субсидий для снижения цен на билеты
- Суд в Красноярске признал экстремизмом радужную обложку музыкального альбома
- «Пока петушок не клюнул»: Кардиолог назвал причины риска «утреннего» инфаркта
- В Белгороде при атаке БПЛА пострадала 18-летняя девушка
- «Краснеть не за что!»: Владелец «Теремка» опроверг нарушения в своем ресторане
- Марк Тишман получил звание заслуженного артиста России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru