В России предрекли протесты в национальных регионах в случае их укрупнения

«Минус очевиден — падает управляемость, потому что один губернатор остается на большую территорию и на большее количество проблем. Плюс тоже очевиден — это концентрация ресурсов. То, что маленькая область не может сделать сама, большая область, скорее всего, сделать сможет. Если мы посмотрим на объединение в 2003-2008 годах, то я не вижу ни пользы, ни вреда. Были конкретные случаи, в которых отказ от объединения носил психологический или политический характер, например, Ненецкий автономный округ не захотел входить в состав Архангельской области. Пользу принесло разве что объединение Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в Пермский край, потому что у Перми были ресурсы, а у округа их не было», — сказал Журавлев.

Собеседник НСН также назвал регионы, которые нуждаются в укрупнении, однако усомнился, что они пойдут на такой шаг.

«Чаще всего в укрупнении нуждаются маленькие регионы, типа Республики Горный Алтай или Республики Хакасии. Но объединять их будут с большими, и тут возникает вопрос, нужно ли это большим и на каких условиях это будет происходить. Есть еще один момент — как к этому отнесется население небольших республик. В 90% случаев, скорее всего, отношение будет нейтральным, но в ряде национальных республик могут вспыхнуть протесты, поскольку для местного населения это вопрос национальной идентичности. Поэтому я совершенно не знаю, как поведут себя Республика Горный Алтай или Республика Хакасия. Беда многих наших крупных чиновников, причем совершенно искренних и разумных, в том, что они вырабатывают технологическое решение, забыв о политических последствиях», — добавил эксперт.

В заключение директор института региональных проблем заявил, что в случае объединения регионов будет сэкономлен федеральный бюджет.

«Говорить об экономии можно, потому что, объединив богатый регион с бедным, вы экономите на дотациях», — подытожил он.

Ранее главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич заявила, что объединение российских регионов только ухудшит положение депрессивных областей

