В России предрекли протесты в национальных регионах в случае их укрупнения
Недостаток укрупнения регионов заключается в снижении управляемости, но есть и положительный момент — за счет концентрации ресурсов можно решить сложные проблемы, сказал НСН Дмитрий Журавлев.
Экономически обоснованное укрупнение регионов может обернуться протестами местных жителей, защищающих свою национальную идентичность, следует учитывать политические последствия. Об этом в интервью НСН заявил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости заявила, что в России есть группа регионов, нуждающихся в объединении и укрупнении, в том, чтобы они дополняли друг друга экономически и социально. Журавлев пояснил, в чем плюсы и минусы укрупнения регионов.
«Минус очевиден — падает управляемость, потому что один губернатор остается на большую территорию и на большее количество проблем. Плюс тоже очевиден — это концентрация ресурсов. То, что маленькая область не может сделать сама, большая область, скорее всего, сделать сможет. Если мы посмотрим на объединение в 2003-2008 годах, то я не вижу ни пользы, ни вреда. Были конкретные случаи, в которых отказ от объединения носил психологический или политический характер, например, Ненецкий автономный округ не захотел входить в состав Архангельской области. Пользу принесло разве что объединение Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в Пермский край, потому что у Перми были ресурсы, а у округа их не было», — сказал Журавлев.
Собеседник НСН также назвал регионы, которые нуждаются в укрупнении, однако усомнился, что они пойдут на такой шаг.
«Чаще всего в укрупнении нуждаются маленькие регионы, типа Республики Горный Алтай или Республики Хакасии. Но объединять их будут с большими, и тут возникает вопрос, нужно ли это большим и на каких условиях это будет происходить. Есть еще один момент — как к этому отнесется население небольших республик. В 90% случаев, скорее всего, отношение будет нейтральным, но в ряде национальных республик могут вспыхнуть протесты, поскольку для местного населения это вопрос национальной идентичности. Поэтому я совершенно не знаю, как поведут себя Республика Горный Алтай или Республика Хакасия. Беда многих наших крупных чиновников, причем совершенно искренних и разумных, в том, что они вырабатывают технологическое решение, забыв о политических последствиях», — добавил эксперт.
В заключение директор института региональных проблем заявил, что в случае объединения регионов будет сэкономлен федеральный бюджет.
«Говорить об экономии можно, потому что, объединив богатый регион с бедным, вы экономите на дотациях», — подытожил он.
Ранее главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич заявила, что объединение российских регионов только ухудшит положение депрессивных областей
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